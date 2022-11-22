Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları açıklandı mı?

KPSS-2022/10 tercih nasıl yapılır sorusunun cevabı binlerce aday tarafından yapılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ÖSYM aracılığı ile personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÖSYM aracılığıyla mühendis alımı yaptığını duyurdu. Bakanlık bünyesinde 8 ilde istihdam edilmek üzere toplam 88 mühendis alımı yapılacak. İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuruları bitti mi?

KPSS-2022/10 tercih kılavuzu yayınlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımı için tercih kılavuzu paylaşıldı. Buna göre adaylar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri 11 Kasım - 17 Kasım tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı KPSS yerleştirme sonuçları nasıl, nereden öğrenilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Alımı yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. KPSS-2022/10 tercih sonuçları ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden adayın T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile görülebilecek.

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ÖSYM'den KPSS-2022/10 tercih süreciyle ilgili açıklamada geldi. Yapılan açıklamada "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak." Adaylar, sürecin detaylarını KPSS-2022/10 tercih kılavuzu üzerinden öğrenebilecek. Adayların sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.