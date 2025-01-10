Binlerce çiftçi destek ödemelerini bugün itibariyle aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamayla destek ödemelerinin hesaplara geçtiği aktarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" denildi.