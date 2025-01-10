Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin desteklenmesi kapsamında sağladıkları ödemelerin bugün gerçekleştirildiğini duyurdu. Peki çiftçi destek ödemesi sorgulaması nereden ve nasıl yapılır?
Binlerce çiftçi destek ödemelerini bugün itibariyle aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamayla destek ödemelerinin hesaplara geçtiği aktarıldı.
ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELELERİ YAPILDI
Tarım ve Orman Bakanlığı, 279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" denildi.