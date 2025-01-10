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Çiftçi destekleme ödemeleri yapıldı!

Çiftçi destekleme ödemeleri yapıldı!

19:4910/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Çiftçi destekleme ödemeleri yapıldı
Çiftçi destekleme ödemeleri yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin desteklenmesi kapsamında sağladıkları ödemelerin bugün gerçekleştirildiğini duyurdu. Peki çiftçi destek ödemesi sorgulaması nereden ve nasıl yapılır?

Binlerce çiftçi destek ödemelerini bugün itibariyle aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamayla destek ödemelerinin hesaplara geçtiği aktarıldı.


ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMELELERİ YAPILDI


Tarım ve Orman Bakanlığı, 279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" denildi.



DESTEK ÖDMESİ NEREDEN SORGULANIR?


Çiftçiler
destekhesaplama.tarimorman.gov.tr
sistemi üzerinden ürettikleri ürünlerin destek ödemelerini kolaylıkla öğrenebilmektedir.

HANGİ ÇİFTÇİ TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ ALIYOR?

Bitkisel Üretim Destekleri:
Mazot ve gübre desteği, sertifikalı tohum kullanımı destekleri, fark ödemesi destekleri (örneğin, ayçiçeği, pamuk gibi ürünler)

Hayvansal Üretim Destekleri:
Süt, kırmızı et ve buzağı destekleri, arıcılık destekleri, hayvan hastalıkları tazminatları

Balıkçılık ve Su Ürünleri Destekleri:
Su ürünleri yetiştiriciliği destekleri, balıkçılık faaliyetleri için sağlanan destekler
#Çiftçi Destek Ödemesi
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Tarım Destek Ödemesi

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Çiftçi destekleme ödemeleri yapıldı!