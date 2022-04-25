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Özgün Yumurtanın eşsiz eşliğiyle Çılbır tarifi
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Yumurtanın eşsiz eşliğiyle: Çılbır tarifi

Çiğ yumurtanın kaynayan suya kırılıp pişirilmesiyle hazırlanan Anadolu mutfağına ait bir yemek çılbır, üzerine sarımsaklı yoğurt ve kızartılmış pul biber sosu dökerek eşsiz bir lezzet elde edeceksiniz. İşte, çılbır tarifi, malzemeleri, kalori değeri, pişirme süreleri ve yapılışı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ Çılbır tarifi: Çılbır malzemeleri, kalori değeri, pişirme süresi ve yapılışı
Çılbır Tarifi

Çılbır sözlükte çırpmaktan geliyor. Basılı ilk yemek kitabı Melceü't-Tabbahin'de de çılbır tarifi bulunuyor. İşte, enfes çılbır tarifi.

ÇILBIR TARİFİ MALZEMELERİ

  • -1 litre su
  • -2 adet yumurta
  • -2 yemek kaşığı elma sirkesi
  • -1 su bardağı süzme yoğurt
  • -1 diş sarımsak
  • -1 çay kaşığı tuz
  • -2 yemek kaşığı tereyağı
  • -1 tatlı kaşığı pul biber
  • -1 tatlı kaşığı nane
  • -1 çay kaşığı karabiber

ÇILBIR TARİFİ YAPILIŞI

1. Suyu derin bir tencerede kaynatın. Fokurdamaya başladığında altını kısın ve ardından sirkeyi ekleyin.

2. Yumurtanın sarısını bozmadan bir kepçe veya bardağın içine kırın ve yavaşça sirkeli suyun için bırakın.

3. Yumurtaların akı pişip renk alırken, diğer yumurtaları da aynı şekilde sırayla tencereye ekleyerek pişirmeye başlayın.

4. Yumurta akları pişmiş, yumurta sarıları rafadan kıvamda olmalı, bunun için yaklaşık 3-4 dakika kadar pişirmelisiniz.

5. Yumurtalar pişerken bir yandan yoğurda tuz ve ezilmiş sarımsakları ekleyin ve karıştırın.

6. Servis tabaklarının altına sarımsaklı yoğurdu eşit bir şekilde dağıtın.

7. Pişen yumurtaları bir kevgir yardımıyla sudan alın, kevgirde kalan suyunu iyice alarak yoğurdun üzerine yerleştirin.

8. Tereyağını tavada eritin ve üzerine pul biber, nane ve karabiberi ekleyin.

9. Hafifçe köpürmeye başlayınca ocaktan alarak yumurtaların üzerine dökün.

ÇILBIR TARİFİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

İki adet çılbır tarifini hazırlama süresi 5 dakika, pişirme süresi 5 dakikadır.

ÇILBIR TARİFİNİN KALORİ DEĞERİ

Çılbırın kalori değeri 213/kcal'dir.

ÇILBIR TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Yumurtaları eklediğiniz sırada su kaynar olmalı ancak çok fazla fokurdamamalı. Suda pişen yumurtalar oldukça hassas olduğundan su içinde şekil verirken sivri kenarlı ekipman kullanmayın.

ÇILBIR TARİFİ İÇİN SERVİS ÖNERİSİ

Dilerseniz tamamen yoğurt içinde servis edebilirsiniz

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