Mis kokulu bir 'çilek reçeli' tarifi

Baharın gelmesiyle kahvaltı sofralarına çeşitlik ve renk katacak bir çilek tarifini sizler için hazırladık. İşte, annelerinizden anneannelerinize kadar beğenerek yiyeceği nefis çilek reçeli tarifi.

ÇİLEK REÇELİ NASIL YAPILIR? ADIM ADIM ÇİLEK REÇELİ TARİFİ

1. ADIM: Çileklerin sap kısımlarını ayıklayın, ortadan ikiye bölün, güzelce yıkayın ve kurutun.

2. ADIM: Tencereye aldığınız doğranmış çileklerin üzerine toz şekeri yayarak ilave edin. Suyunu salması için kapağını kapatın ve en az 2-3 saat bekletin.

3. ADIM: Eğer vaktiniz var ve daha kıvamlı bir reçel elde etmek isterseniz; bekletme işlemini geceden sabaha olacak zaman aralığına yayın; böylelikle çilekler suyunu oldukça salmış, toz şeker tamamen erimiş olacaktır bu da pişirme sırasında ekstra su koymanızı gerektirmeyecektir.

REKLAM

4. ADIM: Suyunu salan çilekleri kısık ateşte ara ara karıştırarak 1 saat kaynatın. Kaynama sırasında üzerinde oluşan köpükleri tahta kaşıkla temizlemeyi ihmal etmeyin ki reçeliniz ileride şekerlenme yapmasın.

5. ADIM: Aromalandırmak için; ocaktan almadan 10 dk. önce 1/4 adet limon suyu, çubuk tarçın veya karanfil ekleyebilirsiniz.

6. ADIM: 1 saatin sonunda reçelinizi ocaktan alıp 30 dk. dinlendirin.

7. ADIM: Soğuduktan sonra sterilize bir kavanoza doldurup kapağını kapatın ve ters çevirin.

8. ADIM: Pınar Labne eşliğinde dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz.

ÇİLEK REÇELİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-2 kilogram çilek

-8 su bardağı toz şeker

-1 çay kaşığı (tepeleme) dövülmüş limon tuzu (arzuya göre 1 adet limonun suyu)

-1 tatlı kaşığı tereyağı

ÇİLEK REÇELİ YAPILIŞI

1. Çilekleri bol suyla yıkayın ve sapları kopartın. Eğer çilekleriniz çok büyükse ikiye ya da üçe kesebilirsiniz ama orta boyda iseler bütün bırakabilirsiniz.

Çilekleri bol suyla yıkayın ve sapları kopartın. Eğer çilekleriniz çok büyükse ikiye ya da üçe kesebilirsiniz ama orta boyda iseler bütün bırakabilirsiniz. 2. Saplarını kopardığınız çilekleri tekrar bol suyla yıkayın ve kurutun. Geniş bir tencereye çileklerin bir kısmını dizin, toz şekeri üstlerine serpin. Toz şeker ve çilek bitene dek aynı işlemi uygulayın. Tencerenin kapağını kapatın ve minimum 8 saat, ideal olarak 1 gece boyunca bu şekilde bekletin.

Saplarını kopardığınız çilekleri tekrar bol suyla yıkayın ve kurutun. Geniş bir tencereye çileklerin bir kısmını dizin, toz şekeri üstlerine serpin. Toz şeker ve çilek bitene dek aynı işlemi uygulayın. Tencerenin kapağını kapatın ve minimum 8 saat, ideal olarak 1 gece boyunca bu şekilde bekletin. 3. Bekleme süresinin sonunda çilekler oldukça fazla su salmış ve şeker tamamen erimiş olacak.

Bekleme süresinin sonunda çilekler oldukça fazla su salmış ve şeker tamamen erimiş olacak. 4. Eğer çilekleriniz yeteri kadar su salmamışsa, 1 çay bardağı kadar su ekleyebilirsiniz. Suyunu salmış olan çilekleri ocağa alın ve ara ara narince karıştırarak, kaynayana dek pişirin.

Eğer çilekleriniz yeteri kadar su salmamışsa, 1 çay bardağı kadar su ekleyebilirsiniz. Suyunu salmış olan çilekleri ocağa alın ve ara ara narince karıştırarak, kaynayana dek pişirin. 5. Kaynamaya başlayınca daha az köpürmesi için 1 tatlı kaşığı tereyağını ekleyin ve altını kısın ve 30- 35 dakika kadar kontrollü olarak pişirin. Kaynama süresince üstünde biriken köpüğü alıp atın. Kaynama süresinin sonunda doğru dövülmüş limon tuzu veya limon suyunu ekleyin ve 2 dakika kadar daha pişirip, ocaktan alın.

Kaynamaya başlayınca daha az köpürmesi için 1 tatlı kaşığı tereyağını ekleyin ve altını kısın ve 30- 35 dakika kadar kontrollü olarak pişirin. Kaynama süresince üstünde biriken köpüğü alıp atın. Kaynama süresinin sonunda doğru dövülmüş limon tuzu veya limon suyunu ekleyin ve 2 dakika kadar daha pişirip, ocaktan alın. 6. Sterilize edilmiş bir kavanoza doldurun ve kapaklarını kapatıp ters çevirin. Soğuduktan sonra dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz.

Sterilize edilmiş bir kavanoza doldurun ve kapaklarını kapatıp ters çevirin. Soğuduktan sonra dilediğiniz gibi tüketebilirsiniz. **Afiyetler olsun.

ÇİLEK REÇELİ PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

4 kavanoz çilek reçeli tarifinin hazırlama süresi 10 dakika, pişirme süresi 40 dakikadır.

REKLAM

ÇİLEK REÇELİ KALORİ DEĞERİ

Çilek reçelinin kalori değeri 73/kcal'dir.

ÇİLEK REÇELİ TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Minik ve kokulu çilekler seçmeye özen gösterin. Reçelinizi şekerle 1 gece bekletmek ekstra su ilave etmeden reçelinizin pişmesine ve daha özlü olmasına yardımcı olur.

ÇİLEK REÇELİ PİŞİRME ÖNERİSİ

Reçel pişerken biriken köpükleri almayı ihmal etmeyin ki reçeliniz ileride şekerlenmesin. Eğer kaynamaya başladıktan sonra 1 tatlı kaşığı tereyağ atarsanız reçel çok az köpürür.

1 KİLO ŞEKERE NE KADAR ŞEKER KONUR?

Kişilerin kendilerine göre belirlediği miktarlarla çilek reçeli yapılabilir. Çilek reçelini fazla yapmak istemeyen ve taze olarak hemen tüketmek isteyen vatandaşlar, 1 kilo çilekle de, çilek reçelini oldukça kolay bir şekilde yapabilir. 1 kilo çilekten, çilek reçeli yapmak isteyen vatandaşlar, 1 kilo çileğe ne kadar şeker konacağını internet üzerinden araştırıyor.

REKLAM

Eğer 1 kilo çilekten, çilek reçeli yapacaksanız, 4 su bardağı şeker kullanılması gerekmektedir.

4 KİLO ŞEKERE NE KADAR ŞEKER KONUR?

Kalabalık bir aile olan kişiler ise 4 kilo çilekle birlikte herkese günlerce yetecek kadar çilek reçeli yapabilir. 4 kilo çileğe ne kadar şeker konacağını merak eden vatandaşlar ise, internet üzerinden çilek reçeli tariflerini araştırmaya devam ediyor.

Eğer kalabalık bir aileyseniz 4 kilo çilekle, çilek reçeli yapabilirsiniz. 4 kilo çileğe, 3 kilo şeker ve 1 çay kaşığı limon tuzu konularak çilek reçeli yapılabilir.

ÇİLEK REÇELİ SULU YAPILIRSA NE YAPILIR?

Mikrodalga fırınınız varsa reçelinizi yüksek ısıda 3-5 dakika kaynatırsanız reçeliniz suyunu çekecek ve koyulaşacaktır.

REKLAM

Reçelin üzerine temiz bir bez örterek suyunu çekene kadar güneşte bekletebilirsiniz.

ÇİLEK REÇELİ KAVANOZA SICAK MI KOYULUR?

Reçeli hemen tüketmeyecekseniz kavanozlara sıcak sıcak doldurup ağzını güzel bir şekilde kapatmalı ve sonrasında ters çevirerek saklamalısınız.

Reçelinizi hemen kullanacaksanız soğumadan ağzını kapatmamalısınız aksi takdirde küflenmeler olabilir.

ÇİLEK REÇELİ TATLILARDA KULLANILIR MI?

Çilek reçelinizi kullanarak tatlılarınızı hem pratik hem de doğal bir şekilde süsleyebilirsiniz. Çilek reçeli ile yapılan kedidili tatlısı için buraya bakabilirsiniz.

Süslü nuriye tatlısı da çilek reçeli ile süslenebilecek tatlılardandır. Tarife ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz.

Çilek reçeli kullanılarak yapılan bir diğer tatlı da krepli reçelli irmik tatlısıdır, tarife ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz.

REKLAM

ÇİLEĞİN FAYDALARI

- İçerisinde bol miktarda B, C ve K vitamini bulunmaktadır.

- Vücuda kuvvet verir.

- İçerdiği C vitamini sayesinde cilde faydalıdır. Cildi ölü hücreler ve yağlardan arındırır.

- Kolesterolü sağlıklı seviyede tutar.

- Kanın pıhtılaşmasını önler, kalp sağlığı açısından faydalıdır.

- İçerdiği K vitamini sayesinde kemik sağlığına olumlu etkileri vardır.

ÖZGÜN Cupcake tarifi: Cupcake malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı

ÖZGÜN Mantar kurabiye tarifi: Mantar kurabiye malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı