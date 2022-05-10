Çilekli smoothie tarifi: Çilekli smoothie malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı Hem sağlıklı hem de hafif bir içecek olarak tüketebileceğiniz çilekli smoothie nasıl yapılır? İşte, çilekli smoothie tarifi, malzemeleri, kalori değeri, zorluk seviyesi, hazırlama süresi ve yapılışı.

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