Çilekli smoothie tarifi: Çilekli smoothie malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Oldukça düşük kalorili bir meyve olan çilek vazgeçilmez meyvelerden biri. Meyveli soomthie sevenleri buraya alalım. İşte, çilekli smoothie tarifi.
ÇİLEKLİ SMOOTHİE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
- -3 su bardağı çilek
- -Yarım su bardağı süt
- -Yarım su bardağı yoğurt
ÇİLEKLİ SMOOTHİE YAPILIŞI
- Bütün malzemeleri smoothie blender’ında veya mutfak robotunda pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin ve bardağa alıp servis yapın.
ÇİLEKLİ SMOOTHİE KALORİ DEĞERİ NEDİR?
Bir porsiyon Çilekli Smoothie (200 gram) 157 kaloridir. Ara öğün olarak tüketebilirsiniz.
ÇİLEKLİ SMOOTHİE TARİFİ HAZIRLAMA SÜRESİ
Çilekli Smoothie hazırlama süresi 10 dakikadır.
ÇİLEKLİ SMOOTHİE TARİFİNİN PÜF NOKTALARI
Eğer smoothie’nize ekleyeceğiniz çilekleri dondurursanız kıvamı daha koyu ve dondurma tadında olacaktır. Eğer besin değerini yükseltmek istiyorsanız, bir tatlı kaşığı chia tohumu ekleyebilirsiniz.
ÇİLEKLİ SMOOTHİE ZORLUK SEVİYESİ
KOLAY
ÇİLEKLİ SMOOTHİE TARİFİ SERVİS ÖNERİSİ
Servis bardağına aldığınız smoothie’nizi, çilek dilimleri ve nane yapraklarıyla süsleyerek servis edebilirsiniz.