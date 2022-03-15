Yeni yol arkadaşınız: Citroen Ami ve özellikleri

Otomobil fiyatları her geçen gün artmaya devam ederken bu durumun en büyük sebepleri arasında dolar kurundaki yükseliş ve buna bağlı değişen vergiler. Bir süre önce dünyanın en ucuz otomobillerinden birini tanıtan şirket, yeni bir çözüm ile kendini tanıtarak ülkemizde satışa sunuldu. Citroen Ami fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir? Ami Türkiye'de satışı başladı mı?

Citroen'in Ami modeli rekabetçi fiyatıyla Türkiye pazarına girdi. Citroen Ami'nin menzili 70 km olarak açıklanırken, yüzde 100 elektrikli olan aracın azami hızı 50 km/saat. İç mekanı oldukça sade ve basit tasarlanan Citroen Ami, ev tipi prizlerde 3 saatte şarj olabiliyor.

CITROEN AMI NEDİR?

Fransız otomotiv devi Citroen, yeni modeli 'Ami' ile elektrikli araç piyasasında önemli bir hamle yaptı. İlk kez Mart 2019'da Cenevre Otomobil Fuarı'nda görülen araç, 2020 yılında Avrupa'da satışa sunulmuştu. 'Ami' kelimesi Fransızcada 'arkadaş' anlamına geliyor.

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Citroen Ami, sahip olduğu özellikleriyle Smart EQ ForTwo ve Renault Twizy modeliyle rekabete girecek gibi görünüyor. Fakat 'kabinli elektrikli scooter' olarak sunulan Citroen Ami, rakiplerine göre daha yavaş kalıyor.

CITROEN AMI TÜRKİYE'DE SATIŞA ÇIKTI MI?

Aralık 2021'de Türkiye pazarına giren Citroen Ami, ilk etapta sadece araç kiralama ve araç paylaşımı yapan kurumsal firmalara satıldı. Mart 2022 tarihinde ise bireysel satışı başladı. Talebe göre, tedarik hızı da belli olacak.

Citroen Ami'nin satış sürecini diğer otomobillerden farklılaştırmak istediklerini kaydeden Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, "Ami'yi müşterimize online bir yolculuk ile sunmaya hazırlanıyoruz. Web sitemiz üzerinden bayilerimizin de entegre olduğu sistemle satın alma yolculuğunu tamamlayacağız. Ami satın alacak her müşterimize aracını evine kadar gönderme veya istediği adreste teslim etme gibi bir hizmet de sunacağız" bilgilerini paylaştı.

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Alkım, talep olması halinde Ami'nin Cargo versiyonunu da Türkiye'ye getirebileceklerini bildirdi.

CITROEN AMI FİYATI NE KADAR?

Fransa'da 6 bin 900 eurodan satılan Citroen Ami, Türkiye'de 210 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) muaf tutulduğu Citroen Ami'nin Türkiye'de otoyollara çıkışının ve İstanbul'daki boğaz köprülerinden geçişinin yasak olduğunu belirtelim.

Otomobilin 3 ay önce yapılan lansmanında fiyat konusundaki sorularını "Türkiye'de kur artışının yanı sıra yüksek vergiler nedeniyle Ami'ye erişim Avrupa'daki kadar kolay değil. Biz Ami'yi getirdiğimizde gönül isterdi ki fiyatı 100 bin TL'nin daha aşağısında olsun. Fakat, kurla beraber bu çok mümkün olmadı. Muadillerine göre daha erişilebilir olması için çalışıyoruz" şeklinde yanıtlandı.

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Türkiye'de Citroen Ami modelinin kullanım için B1 ehliyet şartı istenecek.

Fransa'da B sınıfı ehliyet gerektirmeyen araç için 14 yaşını doldurmuş olmak yetiyor. Diğer Avrupa ülkelerinde bu yaş 16'ya çıkıyor.

CITROEN AMI MENZİLİ

Tek bir şarj ile ortalama 70-75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabilen Citroen Ami, 5.5 kWh kapasiteli lityum-iyon bataryalarını 220 Volt (ev tipi) standart prizde 3 saat içinde tam şarj edebiliyor. Araca binen kişi sayısı, hız, yokuş gibi detaylar menzili etkiliyor.

Çıkabildiği en yüksek hız ise 50 km/saat.

Tasarımı ile günümüz otomobillerinden farklılaşan araç, bu özelliğini birbirinden ters yöne açılan kapıları ile de gösteriyor. Citroen Ami'de hava yastığı ve ABS gibi güvenlik donanımları ise bulunmuyor.

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CITROEN AMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2 kişilik oturma kapasitesine sahip olan ve bagajı bulunmayan Citroen Ami, 14 inç büyüklüğündeki tekerlekler ile satışa sunulan araç, 2.41 metre uzunluk, 1.39 metre genişlik ve 1.52 metre yüksekliğe sahip.

Citroen Ami'nin 2 yıl ve sınırsız kilometre garantisi bulunuyor. Aracın bataryalarında da 3 yıl ve 40 bin km garantisi bulunuyor. PSA Türkiye'nin bu araca özel kasko ürünü çalışmaları ise devam ediyor.

* Çevreci bir otomobil, yüzde 100 elektrikli ve parçaları üretilirken geri dönüşümlü malzeme tercih edilmiş.

* 2 kişilik bir otomobil, arka koltuk sırası yok, 2 kişi ile şehirde özgürce gezmek için ideal

* 70 km menzili var. Otoyollardan ve köprülerde geçmesi yasak, semtler arası seyahat için yeterli

* Önden çekişli bir otomobil

* Motoru 8 beygir güç üretiyor

* Düşük motor gücü ve hızlanmaya sahip, 45 km maksimum hızlanması var

* 485 kg ağırlığında olan otomobil, neredeyse bir scooter gibi

* Avrupa'da 16 yaş ve üzeri için ehliyetsiz kullanılabilirken Türkiye'de B1 ehliyet şart bulunuyor

* Vites kolu veya debriyaj yok, sürüş özellikleri yalın

2022 İLKBAHARINDA SATIŞTA OLACAK

"Türkiye'de satışını gerçekleştirdiğimiz yüzde 100 elektrikli ilk mobilite ikonumuz olan Ami'nin, 2021 yılında önce kurumsal firmalara satışı başladı. Bu dönemde 150 adetlik bir satışı şimdiden gerçekleştirdik. İlk etapta özellikle yenilikçi araç paylaşım sistemleriyle de ortaklık görüşmelerimiz oldu. Son tüketiciye yani bireysel müşterilerimize direkt perakende olarak satışımız ise 2022 yılının ilkbahar aylarında başlayacak

Ami'nin tanıtım videosu: