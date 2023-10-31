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Çocuklarda konuşma gecikmesi ve nedenleri

Çocuklarda konuşma gecikmesi, çocuğun yaşıyla uygun bir şekilde konuşma becerilerini kazanamadığı durumu ifade eder. Bu durum, çocuğun sözcükleri telaffuz etme, cümleleri oluşturma veya iletişim kurma yeteneklerindeki gecikme olarak ortaya çıkabilir. Peki çocuklar neden geç konuşur? Geç konuşma nedenleri, belirtileri ve alınması gereken önlemler ile ilgili her şeyi haberimizde bulabilirsiniz.

14:13 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 14:14 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Çocuklarda geç konuşma neden olur, belirtileri neler?

Çocuklarda geç konuşma neden olur, belirtileri neler?

İçindekiler

Çocuklarda konuşma gecikmesi, çocuğun yaşıtlarına kıyasla dil gelişiminde yetersizlik olması durumudur. Konuşmanın akıcılığı, içeriği, kelime dağarcığında önemli derecede yetersizlik vardır. İşte çocuklarda konuşma gecikmesi hakkında bilmeniz gereken bazı temel noktalar:

Çocuklarda geç konuşma neden olur?

Çocuklarda konuşma gecikmesi, çocuğun yaşına uygun konuşma becerilerini kazanamadığında dikkate alınması gereken bir durumdur. Erken teşhis ve uygun müdahale ile çocuğunuzun konuşma becerilerini geliştirmesi mümkün olabilir. Bu nedenle, endişeleriniz varsa bir uzmanla iletişime geçmek önemlidir.

Normatif Gelişim
: Her çocuğun konuşma ve dil gelişimi farklı hızlarda ilerler. Ancak, belirli yaş aralıklarında çocukların bazı konuşma becerilerini kazanmış olmaları beklenir. Örneğin, bir yaşındaki bir çocuğun en azından bazı kelimeleri söylemeye başlaması beklenir.
Risk Faktörleri
: Konuşma gecikmesi birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir. Genetik faktörler, işitme sorunları, dil gelişimi ile ilgili sorunlar, erken çocukluk döneminde yetersiz dil uyarımı, otizm spektrum bozukluğu gibi faktörler konuşma gecikmesine yol açabilir.
Erken Tanı ve Müdahale
: Konuşma gecikmesi erken teşhis edilip tedavi edildiğinde daha iyi sonuçlar alınabilir. Eğer çocuğunuzun yaşına uygun konuşma becerilerini kazanmadığını düşünüyorsanız, bir çocuk gelişimi uzmanına başvurmanız önemlidir.
Konuşma Terapisi
: Konuşma gecikmesi olan çocuklar için konuşma terapisi etkili bir müdahale olabilir. Konuşma terapistleri, çocuğun iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı olabilirler.
Evde Destek
: Ayrıca, çocuğunuzun dil gelişimini desteklemek için evde de bazı şeyler yapabilirsiniz. Bu, kitap okuma, kelime oyunları oynama, çocuğunuzun konuşmasını teşvik etme ve anlamasını kolaylaştırma gibi aktiviteleri içerebilir.

Çocuklarda geç konuşmaya neden olan durumlar nedir?

Çocuklarda geç konuşmaya neden olan bir dizi faktör bulunmaktadır. Bu faktörler, her çocuk için farklılık gösterebilir ve bazı çocuklar için birden fazla faktör etkili olabilir. İşte geç konuşmaya neden olabilen bazı yaygın faktörler:

Genetik Faktörler
: Aile geçmişi, çocuğun dil gelişimi üzerinde etkili olabilir. Ailesinde konuşma gecikmesi veya dil bozukluğu öyküsü olan çocuklar, bu konuda daha fazla risk altında olabilirler.
Erken Çocukluk İşitme Sorunları
: İşitme sorunları, çocuğun konuşma ve dil gelişimini etkileyebilir. Doğumdan sonra veya bebeklik döneminde işitme sorunlarına sahip olan çocuklar, konuşma gecikmesi yaşayabilirler.
Dil Gelişimi ile İlgili Sorunlar
: Dil gelişimi ile ilgili sorunlar, çocuğun dil yeteneklerini etkileyebilir. Bu sorunlar, dilin ses yapısını veya dilbilgisini anlama veya kullanma yeteneğini etkileyebilir.
Erken Dil Uyarımının Yetersizliği
: Çocuğun çevresindeki dil uyarımının yetersiz olması, konuşma gecikmesine yol açabilir. Çocuklar, çevrelerinde dil kullanma ve anlama fırsatlarına ihtiyaç duyarlar.
Prematürite
: Prematürite, doğduklarında beynin ve vücudun tam olarak gelişmemiş olduğu bebekleri içerir. Bu durum, bazı çocuklarda dil gelişimini etkileyebilir.
Otizm Spektrum Bozukluğu (ASD)
: Otizm spektrum bozukluğu, sosyal iletişim becerilerini etkileyebilir ve bazı çocuklarda konuşma gecikmesine yol açabilir.
Yapısal Sorunlar
: Dilin ses yapısını etkileyen doğuştan veya sonradan edinilmiş yapısal sorunlar, çocuğun konuşma yeteneğini zorlayabilir.
Zihinsel Engeller
: Zihinsel engellilik, çocuğun konuşma ve dil gelişimini etkileyebilir.

Çocuklarda konuşma gecikmesi nasıl anlaşılır?

Çocuklarda konuşma gecikmesini anlamak için çeşitli belirtiler ve işaretlere dikkat etmek önemlidir. İşte çocuklarda konuşma gecikmesini anlamanıza yardımcı olabilecek bazı belirtiler:

Yaşa Uygun Konuşmama
: Çocuğunuzun yaşı, temel konuşma becerilerini kazanmak için uygunsa, ancak bu becerileri kazanmamışsa, konuşma gecikmesi olabilir. Örneğin, iki yaşındaki bir çocuğun hiç kelime söylememesi veya tek kelime ya da çok kısa cümleler kurması endişe verici olabilir.
Anlama Sorunları
: Çocuğunuzun konuşulanları anlamakta güçlük çekiyor gibi görünmesi veya basit talimatları anlama konusunda zorluk yaşaması endişe kaynağı olabilir.
Ses Yapısı Sorunları
: Çocuğunuzun bazı sesleri veya kelimeleri doğru bir şekilde telaffuz edememesi, konuşma gelişiminde sorun yaşadığına işaret edebilir. Örneğin, "r" veya "s" seslerini doğru bir şekilde söyleyemiyor olabilir.
Kelime Hazinesi ve Dil Becerileri Eksikliği
: Çocuğunuzun kelime haznesi yaşına uygun değilse veya dil becerileri beklenen düzeyde değilse, konuşma gecikmesi olabilir. Örneğin, çocuğunuzun yaşına uygun karmaşık cümleleri kurma veya hikayeler anlatma becerisi gelişmemişse bu endişe verici olabilir.
Sosyal Etkileşim Sorunları
: Çocuğunuzun yaşıtları veya yetişkinlerle etkileşim kurmada güçlük yaşaması, sosyal ve iletişim becerilerinin gelişiminde sorun olabileceğine işaret edebilir. Örneğin, göz teması kurma veya duygusal tepkileri paylaşma konusunda zorluklar yaşayabilir.
İşitme Sorunları
: Çocuğunuzun işitme sorunları yaşadığını düşünüyorsanız veya sık sık kulak enfeksiyonları geçiriyorsa, bu durum konuşma gelişimini etkileyebilir.

Aile Öyküsü: Ailede konuşma gecikmesi veya dil bozukluğu öyküsü varsa, çocuğunuzun da benzer sorunlar yaşama riski artabilir.

Çocuklar ne zaman konuşur?

Çocuklar on ikinci ve on sekizinci aylarda ilk kelimeleri söylemeye başlar, bu yaştaki bir çocuğun konuşabildiği sözcük dağarcığı yaklaşık 10-50 civarında olması beklenir. Bu dönemde çocuğun söylediklerinin yaklaşık dörtte biri başkaları tarafından anlaşılır düzeyde olur. Bir buçuk iki yaştan sonra çocuğun dil gelişimi ivme kazanır. 2-2.5 yaşındaki bir çocuk 400 kelime konuşabilir, iki-üç kelimelik cümleler kurabilir, 2,5-3 yaşındaki çocuklar 3-5 kelimelik cümleler kurabilirken konuştuklarının yüzde 80-90’ı başkaları tarafından anlaşılır.

3-4 yaşında konuşmanın tamamına yakını anlaşılırken, 4-5 yaşlarında 6-8 sözcüklü cümleler kurabilir. Çocuğun konuşmasının normal gelişim basamaklarına göre geri kalması bir hastalık belirtisi olabilir. Tedavi sürecinde çocuğun yakın çevresindeki anne, baba ve kardeşleriyle kurduğu iletişimin doğru yönde yapılandırılmasının yanı sıra gerekli durumlarda konuşma terapisi ve/veya özel eğitim desteğinden faydalanılabilir. Konuşma gecikmesi zeka geriliğinden olabileceği gibi, iki dillilik ya da ilgisizlik gibi birçok nedenden kaynaklanabilir.

Konuşma bozukluğu ne zaman anlaşılır?

Konuşma; yaş ile gelişen bir süreçtir. Yaşa göre konuşma geriliği yaşanıyorsa, sesler doğru çıkarılamıyorsa ya da hiç konuşulmuyorsa bu durum konuşma bozukluğu olarak tanımlanmaktadır Her bebek/çocuk;

  1. 3 ila 6 aylık süreçte anlamsız sesler çıkarabilmektedir.
  2. 6 ila 12 aylık süreçte anlamlı sesler çıkarabilmektedir. (de de de gibi)
  3. 12 aylık süreçte ismi ile çağrıldığında bakmakta ve komutları algılayabilmektedir.
  4. 12 ila 16 aylık süreçte doğru şekilde çıkardığı birkaç tane anlamlı kelimesi olmaktadır. (baba gibi)
  5. 24 aylık süreçte anlamlı kelime dağarcığı 5 – 10 kelime olmaktadır.
  6. 24 ila 36 aylık süreçte basit sorulara cevap vermekte ve kısa cümleler kurabilmektedir.
  7. 36 aylık süreç sonrasında yabancılar konuştuklarını anlayabilmektedir.
  8. 4 ila 5 yaşlarında herhangi bir olayı ya da durumu anlatabilmektedir.
  9. 7 yaşında çok daha karmaşık bir olayı ya da durumu anlatabilmektedir.

Çocuklarda konuşma bozukluğu tedavisi

Çocuklarda Konuşma bozukluğu ya da konuşmada gecikme yaşandığı durumlarda önce bir KBB uzmanına, cerrahi veya medikal olarak tedavi edilecek bir durum olmadığı belli olduktan sonra ilgili alandaki bir uzmana başvurulması gerekmektedir. Konuşmayı engelleyecek faktörlerin belirlenebilmesi için işitme testi, zeka testi, psikolojik testler uygulanmaktadır. Böylece konuşma bozukluğunun nedeni tespit edilerek tedavi planlaması bu nedenlerin ortadan kaldırılmasını amaçlayacak şekilde oluşturulmaktadır.

Konuşma bozukluğu tedavisinde, fiziksel engellerin varlığı durumunda gerekli müdahaleler ile bu engellerin ortadan kaldırılması sağlanmaktadır. Aynı zamanda konuşma bozukluğu tedavisini destekleyecek birtakım terapiler ve çalışmalar da uygulanmaktadır.

Geç konuşma için hangi doktora gidilir?

Konuşma; yaş ile gelişen bir süreçtir. Yaşa göre konuşma geriliği yaşanıyorsa, sesler doğru çıkarılamıyorsa ya da hiç konuşulmuyorsa bu durum konuşma bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Normal konuşma sürecinin dışına çıkıldığı durumlarda kulak burun boğaz uzmanına başvurulması gerekmektedir.



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