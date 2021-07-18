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Çökertme kebabı nasıl yapılır?

Nefis yemek tariflerinde sizlere bugün çökertme kebabı tarifini hazırladık. Yapılışı kolay olan bu yemek ile akşam yemeklerinizde farklı bir lezzeti deneyebilirsiniz. Özellikle çökertme kebabını denemeyen ev hanımları kesinlikle bu tarifi deneyebilirler. Peki, çökertme kebabı pişirme süresi, maliyeti ve kalorisi ne kadar? İşte püf noktalarıyla çökertme kebabı tarifi.

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Çökertme Kebabı Tarifi Nasıl Yapılır? Nefis Çökertme Kebabı Yapılışı
Nefis çökertme kebabı tarifi

Nefis yemek tariflerinden bugün sizlere çökertme kebabını hazırladık. Yapılışını detaylıca anlattığımız ve herkesin denemesi gereken bu lezzeti evinizde yapabilirsiniz. Ortalama iki saatte pişen ve tadı enfes olan çökertme kebabı haberimizde.

ÇÖKERTME KEBABI TARİFİ

2 kişilik çökertme kebabı tarifi, hazırlama süresi, pişme süresi, kalorisi ve maliyet gibi detaylarla yazımızda.

ÇÖKERTME KEBABI NASIL YAPILIR?


2 kişilik
Hazırlama süresi 1 saat
Pişme süresi 45 dakika

  • ·1 adet orta patates
  • ·1 dilim dana antrikot
  • ·Kızartmak için sıvıyağ
  • ·tuz



Domates Sos

  • ·1 adet küçük boy kuru soğan
  • ·1 çorba kaşığı tereyağı
  • ·1 diş sarımsak
  • ·1 adet sivri biber
  • ·2 adet domates
  • ·Tuz



Servis için

  • ·Çırpılmış yoğurt
  • ·Kıyılmış maydanoz

ÇÖKERTME KEBABI YAPILIŞI

Domates sos için soğanları kıyın. Tavaya soğanları alın. Tereyağını ilave edin. Sarımsağı kıyın. Sarımsağı ilave edin ve sotelemeye devam edin. Sivri biberi kıyın ve tavaya ilave edin. Tavaya domates salçasını ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Domatesleri rendeleyin. Tuzunu serpin. Çok az sıcak su ilave edin, suyunu çekene kadar yavaş yavaş pişirin. Patatesleri kibrit çöpü şeklinde doğrayın. Patatesleri kızdırdığınız sıvıyağda nar gibi kızartın. Antrikotu jülyen doğrayın. Yağlayıp kızdırdığınız ızgara tavada antrikotları pişirin. Tuzunu serpin. Servis tabağına patates kızartmalarını alın. Üzerine yoğurdu yayın. Patateslerin üzerine antrikotları dizin. En üste ise domates sosunu yayın. Kıyılmış maydanoz serpin. Servis sırasında ise karabiber serpin. Afiyet olsun.

ÇÖKERTME KEBABI KALORİSİ VE MALİYETİ

Çökertme kebabı yaklaşık kalorisi: 122,2 k.kal*

İstanbul için ortalama fiyatı ise: 25 TL'dir.

Çökertme Kebabı
OYNAT 03:14
Çökertme Kebabı
Diğer adıyla Bodrum Kebabı olarak bilinen bu yemekte çıtır çıtır patatesler ile lezzetli antrikot dilimleri beraber servis ediliyor.
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