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Cuma namazı saat kaçta? 11 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir illere göre cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saat kaçta? 11 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir illere göre cuma namazı vakitleri

23:5710/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Diyanet il il cuma namazı vakitleri
Diyanet il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı vaktine az bir süre kala, ezanın saat kaçta okunacağına dair sorgulamalar hız kazandı. Müslümanlar her cuma olduğu gibi bu cuma günü de camilere akın ederek, namaz ibadetlerini yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz vakitleri ile illerin cuma namazı saatleri de belli oldu. Peki İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? İzmir ve Ankara'da cuma namaz vakti kaçta? İşte 11 Nisan 2025 tarihli il il namaz vakitleri.

Cuma gününde namaz kılarak ibadetlerini sürdüren Müslümanlar, bulundukları illere göre ezanın tam olarak saat kaçta okunduğunu araştırıyor. Cuma namazı vakti geldiğinde, çalışanlar işine ara vererek, uygun olanlar ise ezan vakti geldiğinde camilerdeki yerini alacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve diğer tüm illerin cuma namaz vakitleri Diyanet tarafından yayımlandı. İşte 11 Nisan il il cuma namazı saatleri.


İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, İstanbul'da 11 Nisan cuma günü ezan vakti saat
13:10
'da.

ANKARA'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet namaz vaktine göre, Ankara'da 11 Nisan Cuma namazı vakti saat
12:55
'de.

İZMİR'DE CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet'in namaz vakitlerine göre, İzmir'de cuma namazı saat
13:18
'de.

Cuma günü ve cuma namazı vaktinde çalışmanın ve bu vakitte elde edilen kazancın hükmü nedir?


Cuma namazı; Kitap, Sünnet ve icma ile sabit olup hutbeyi de içeren, cemaatle kılınan iki rek'atlı, diğer namazlardan farklı özellikler taşıyan ve her mükellefin yerine getirmesi gereken farz-ı ayn bir namazdır (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/81). Allah Teâlâ, cuma namazı vaktinde çalışma ve alışveriş yapma ile ilgili olarak, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın, Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz. ” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Âyetten anlaşıldığına göre, cuma namazından önce ve sonra çalışmak ve alışveriş yapmakta bir sakınca yoktur. Ancak cuma namazı kılmakla yükümlü olanların cuma saatinde alışverişi terk etmeleri ve camiye gitmeleri gerekir. Bu itibarla cuma namazı kılmakla yükümlü olmayanlar alışveriş yapabilirler. Cuma namazı kılmakla yükümlü olanların cuma saatinde alışveriş ile meşgul olmaları tahrîmen mekruhtur; ancak yapılan alışverişle elde edilen kazanç helaldir. Ayrıca cuma namazı ile mükellef bir tüccarın, iş yerinde cuma namazıyla mükellef olmayan bir kimseyi çalıştırmasında ve bu şekilde kazanç elde etmesinde bir sakınca yoktur (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/161).

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