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Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri

Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri

00:2425/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İl il cuma namazı vakitleri
İl il cuma namazı vakitleri

Haftalık ibadetlerini yerine getirmek üzere Cuma namazında camileri dolduracak olan Müslümanlar, bulundukları illerin cuma namaz vakitlerini sorguluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği konu çerçevesinde bu haftanın cuma hutbesi 'Alın Teri Mukaddestir' başlığında işlendi. Peki Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Öğle ezanı kaçta okunacak? İşte 25 Nisan 2025 tarihli il il cuma namazı vakitleri.

Her hafta olduğu gibi bu hafta cuma gününde de milyonlar camilere akın ederek cuma namazını eda edecek. Cuma namazı vakti öncesinde ise birçok kişi ezanın tam olarak saat kaçta okunduğunu araştırmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya ve diğer tüm illerde cuma namazı vakitleri ise Diyanet tarafından paylaşıldı. İşte 25 Nisan 2025 tarihli cuma namazı vakitleri.


İSTANBUL CUMA NAMAZI VAKTİ KAÇTA?

İstanbul'da 25 Nisan 2025 tarihli cuma namazı saat
13:07'de.

ANKARA CUMA NAMAZI VAKTİ KAÇTA?

Diyanet'in yayınladığı takvime göre 25 Nisan'da Ankara'da cuma namazı saat
12:52'de.

İZMİR CUMA NAMAZI VAKTİ KAÇTA?

İzmir'de cuma namazı vakti saat
13:14'te.

Cuma namazının hükmü nedir?

Cuma namazı âkil, bâliğ, mukîm ve mazereti olmayan erkeklere farz-ı ayındır. Farz oluşu Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (el-Cum'a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 124 [342]; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 3/245-246 [5577-5579]) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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Cuma namazı vakitleri 25 Nisan 2025: Ankara, İzmir, İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? Diyanet ezan vakitleri