Haftanın en değerli günü olan cuma için geri sayım başladı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da cuma gününde camilerde cuma namazı ibadeti gerçekleştirilecek. İllere göre farklı saatlerde okunan cuma ezanı için Diyanet, namaz vakitlerini yayınlıyor. İşte 28 Mart 2025 tarihli il il cuma namazı vakitleri.





İSTANBUL CUMA NAMAZI VAKTİ (28 MART 2025)

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet adresindeki (www.diyanet.gov.tr) namaz vakitlerine göre, İstanbul'da 28 Mart Cuma günü namaz vakti saat 13.14'te.

ANKARA CUMA NAMAZI VAKTİ

Ankara'da cuma namazı saat 12.59'da.

İZMİR CUMA NAMAZI VAKTİ

İzmir'de cuma namazı saat 13.22'de.









CUMA NAMAZI HÜKMÜ NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 26.03.2002 tarihli 'Cuma Namazı ve Zuhr-i Ahir' konusuyla ilgili kararda yer alan bilgilere göre,





Cuma namazı, farziyyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabit olan ve hutbeyi de ihtiva eden iki rekatlı, cemaatle kılınan bir namazdır. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allâh’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allâh’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” buyurmaktadır (Cumu’a 62/9-10).





Hz. Peygamber, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır.” (Nesâî, Cumu’a, 2; Ebû Dâvûd, Taharet, 129), “Cuma namazını kılmayan birtakım kişiler, ya bundan vazgeçerler ya da Allâh kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.” (Müslim, Cumu’a, 12; Nesâî, Cumu’a, 2), “Allâh, önemsemeyerek üç Cuma’yı terk eden kişinin kalbini mühürler” (Ebû Dâvûd, Salât, 210; Nesâî, Cumu’a, 2) buyurmaktadır.



