Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks, çekişmeli geçen mücadelenin ardından konuk ettiği Brooklyn Nets'i 125-120 mağlup etti ve sezona 2'de 2 yaparak başladı. Çıktığı iki maçı da kaybeden Nets'te Cam Thomas 30 sayı ve 7 ribaunt, Spencer Dinwiddie 23 sayı ve 8 asist, Mikal Bridges 18; Lonnie Walker 14 sayı, Dorian Finney-Smith 12 sayı ve 7 ribaunt, Royce O'Neale 11 sayı ve 10 ribaunt ile mücadele etti. Dallas Mavericks - Brooklyn Nets maç özeti haberimizde.