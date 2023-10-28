Dallas Mavericks 125-120 Brooklyn Nets Maç Özeti
Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks, çekişmeli geçen mücadelenin ardından konuk ettiği Brooklyn Nets'i 125-120 mağlup etti ve sezona 2'de 2 yaparak başladı. Çıktığı iki maçı da kaybeden Nets'te Cam Thomas 30 sayı ve 7 ribaunt, Spencer Dinwiddie 23 sayı ve 8 asist, Mikal Bridges 18; Lonnie Walker 14 sayı, Dorian Finney-Smith 12 sayı ve 7 ribaunt, Royce O'Neale 11 sayı ve 10 ribaunt ile mücadele etti. Dallas Mavericks - Brooklyn Nets maç özeti haberimizde.
DALLAS MAVERİCKS - BROOKLYN NETS MAÇ ÖZETİ
LUKA DONCİC 49 SAYI ATTI
Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks, çekişmeli geçen mücadelenin ardından konuk ettiği Brooklyn Nets'i 125-120 mağlup etti ve sezona 2'de 2 yaparak başladı.
Mavericks'te all-star Luka Doncic 49 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle takımını galibiyete taşırken, Kyrie Irving 17 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Tim Hardaway 19 sayı ve 4 ribaunt, Dwight Powell 11 sayı ile skora katkı sağladı.
NBA’DA GECENİN TOPLU SONUÇLARI
Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 99-111
Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 104-108
Atlanta Hawks-New York Knicks: 120-126
Boston Celtics-Miami Heat: 119-111
Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 105-108
San Antonio Spurs-Houston Rockets: 126-122 (uzatmada)
Chicago Bulls-Toronto Raptors: 104-103 (uzatmada)
Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 125-120
Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 120-118
Sacramento Kings-Golden State Warriors: 114-122
Portland Trail Blazers-Orlando Magic: 97-102