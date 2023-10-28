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NBA: Luka Doncic 49 sayı attı, Mavericks Nets’i 125-120 mağlup etti | ÖZET

NBA’de Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks, çekişmeli geçen mücadelenin ardından konuk ettiği Brooklyn Nets'i 125-120 mağlup etti ve sezona 2'de 2 yaparak başladı. Mavericks'te all-star Luka Doncic 49 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle takımını galibiyete taşırken, Kyrie Irving 17 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Tim Hardaway 19 sayı ve 4 ribaunt, Dwight Powell 11 sayı ile skora katkı sağladı. Dallas Mavericks - Brooklyn Nets maç özetini izlemek ve NBA gecenin toplu sonuçlarına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

11:32 - 28/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Dallas Mavericks 125-120 Brooklyn Nets Maç Özeti

Dallas Mavericks 125-120 Brooklyn Nets Maç Özeti

Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks, çekişmeli geçen mücadelenin ardından konuk ettiği Brooklyn Nets'i 125-120 mağlup etti ve sezona 2'de 2 yaparak başladı. Çıktığı iki maçı da kaybeden Nets'te Cam Thomas 30 sayı ve 7 ribaunt, Spencer Dinwiddie 23 sayı ve 8 asist, Mikal Bridges 18; Lonnie Walker 14 sayı, Dorian Finney-Smith 12 sayı ve 7 ribaunt, Royce O'Neale 11 sayı ve 10 ribaunt ile mücadele etti. Dallas Mavericks - Brooklyn Nets maç özeti haberimizde.

DALLAS MAVERİCKS - BROOKLYN NETS MAÇ ÖZETİ

Dallas Mavericks - Brooklyn Nets maç özetini izlemek için

LUKA DONCİC 49 SAYI ATTI

Batı Konferansı ekiplerinden Dallas Mavericks, çekişmeli geçen mücadelenin ardından konuk ettiği Brooklyn Nets'i 125-120 mağlup etti ve sezona 2'de 2 yaparak başladı.

Mavericks'te all-star Luka Doncic 49 sayı, 10 ribaunt ve 7 asistle takımını galibiyete taşırken, Kyrie Irving 17 sayı, 7 ribaunt ve 6 asist, Tim Hardaway 19 sayı ve 4 ribaunt, Dwight Powell 11 sayı ile skora katkı sağladı.

NBA’DA GECENİN TOPLU SONUÇLARI

Charlotte Hornets-Detroit Pistons: 99-111

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 104-108

Atlanta Hawks-New York Knicks: 120-126

Boston Celtics-Miami Heat: 119-111

Cleveland Cavaliers-Oklahoma City Thunder: 105-108

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 126-122 (uzatmada)

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 104-103 (uzatmada)

Dallas Mavericks-Brooklyn Nets: 125-120

Utah Jazz-Los Angeles Clippers: 120-118

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 114-122

Portland Trail Blazers-Orlando Magic: 97-102


#Dallas Mavericks
#Brooklyn Nets
#NBA
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