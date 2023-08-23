|
Özgün

Dana şinitzel nasıl hazırlanır? Dana şinitzel tarifi, malzemeleri

Fileto şeklinde dilimlendikten sonra inceltilen dana etinin pişirilmesine dana şinitzel denir. Viyana'ya özgü dana şinitzel tarifi, yapılışı ve detaylarını sizler için hazırladık. Dana şinitzel nasıl yapılır? Dana şinitzel dananın hangi bölgesinden yapılır, malzemeler neler? İşte nefis dana şinitzelin tarifi...

15:32 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Dana şinitzel

Dana şinitzel

Dana şinitzel, Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan dana etinin incecik dövülmesi ve ardından çeşitli baharatlarla harmanlanmasıyla yapılır. Farklı kültürlerde değişik hayvanlar kullanarak da yapılan şinitzelde en önemli nokta eti düzgün şekilde dövmektir. Dana şinitzel tarifi, Pratik dövme yöntemiyle dana şinitzel nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

DANA ŞİNİTZEL TARİFİ

Malzemeler

4 dilim antrkot (inceltilmiş)

1 su bardağı un

1 su bardağı galeta unu

2 adet yumurta

kaşığı tuz

karabiber

Kızartmak için sıvıyağ

Sevisi için:

et başına 1 dilim limon

1 dilim çeşnili tereyağı

Dana Şinitzel Tarifi Nasıl Yapılır?

Yumurtaları bir kase içinde çırpın ve geniş bir tabağa alın.

Un, galeta ununu da aynı şekilde geniş tabaklara alın. 3 malzemeyi de yan yana tezgaha alın. Una tuz ve karabiber ilavesi yapın.

Dövülmüş antrkotları önce una sonra çırpınmış yumurtaya en son da galeta ununa bulayın.

Kızdırdığınız yağda önlü arkalı kızartın.

Limon dilimleri, baharatlı tereyağı ile birlikte servis yapın.



#dana şinitzel
#dana şinitzel tarifi
#dana şinitzel yapılışı
#dana şinitzel malzemeleri
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt fiyatları belli oldu! İşte 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip KYK yurt özellikleri