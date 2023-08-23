Dana şinitzel
Dana şinitzel, Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan dana etinin incecik dövülmesi ve ardından çeşitli baharatlarla harmanlanmasıyla yapılır. Farklı kültürlerde değişik hayvanlar kullanarak da yapılan şinitzelde en önemli nokta eti düzgün şekilde dövmektir. Dana şinitzel tarifi, Pratik dövme yöntemiyle dana şinitzel nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
DANA ŞİNİTZEL TARİFİ
4 dilim antrkot (inceltilmiş)
1 su bardağı un
1 su bardağı galeta unu
2 adet yumurta
kaşığı tuz
karabiber
Kızartmak için sıvıyağ
et başına 1 dilim limon
1 dilim çeşnili tereyağı
Dana Şinitzel Tarifi Nasıl Yapılır?
Yumurtaları bir kase içinde çırpın ve geniş bir tabağa alın.
Un, galeta ununu da aynı şekilde geniş tabaklara alın. 3 malzemeyi de yan yana tezgaha alın. Una tuz ve karabiber ilavesi yapın.
Dövülmüş antrkotları önce una sonra çırpınmış yumurtaya en son da galeta ununa bulayın.
Kızdırdığınız yağda önlü arkalı kızartın.
Limon dilimleri, baharatlı tereyağı ile birlikte servis yapın.