Davaname ne anlam gelir kısaca

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi ve bu görevlere yeni isimlerin atanması istemiyle davaname hazırladı. Dava, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek. Bu gelişme sonrası vatandaşlar davaname nedir, ne anlama geldiğini sorgular oldu.

Davaname nedir?

Cumhuriyet savcısının konuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belge.

Cumhuriyet savcısının kamuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için “hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belgeye davaname denir. Cumhuriyet Savcısı, “davaname” belgesi ile birlikte şu davaları açıp katılabilir:

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