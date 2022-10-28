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Davaname ne anlam gelir kısaca

Başsavcılık, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevden alınması için davaname hazırladı. Dava talebinde Merkez Konseyi Başkanlığı üyelerinin de görevlerine son verilmesi istendi. Peki davaname nedir, anlamı ne?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Davaname nedir, anlamı ne? Davaname hazırlamak ne demek?
Davaname nedir anlamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı üyeleri ve Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın görevlerine son verilmesi ve bu görevlere yeni isimlerin atanması istemiyle davaname hazırladı. Dava, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek. Bu gelişme sonrası vatandaşlar davaname nedir, ne anlama geldiğini sorgular oldu.

Davaname nedir?

Cumhuriyet savcısının konuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belge.

Cumhuriyet savcısının kamuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için “hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belgeye davaname denir. Cumhuriyet Savcısı, “davaname” belgesi ile birlikte şu davaları açıp katılabilir:

  1. Butlan Davası
  2. Evlenme Talebinin Reddine İtiraz Davası
  3. Evlenmeyle Soy bağının Kurulmasına İtiraz Davası
  4. Tanımanın İptali Davası
  5. Babalık Davası
  6. Vakfın Dağıtılması Davası
  7. Derneklerin Feshi Davası
  8. İsim Değiştirme ve Düzeltme Davaları
  9. Yaş Düzeltme Davaları (Ceza Mahkemelerinde Yaşın Düzeltilmesi)
  10. Diğer Kayıt Düzeltme Davaları
  11. Ailenin Korunmasına Dair Kanunda Öngörülen Haller
  12. Sendikalar Kanununda Öngörülen Haller
  13. Türk Vatandaşlığı Kanunda Öngörülen Haller

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