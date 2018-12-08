Demir Grup Sivasspor Göztepe maçı kaç kaç? - ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısı oynanıyor.
Demir Grup Sivasspor Göztepe maç özeti
3. dakikada Ndinga'nın ceza alanı sağ çaprazına gönderdiği topa hareketlenen Bjarsmyr, meşin yuvarlağı bekletmeden içeriye doldurdu. Hakan Arslan'ın kale alanından yakın mesafeden kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.
20. dakikada Torje'nin uzak mesafeden kaleyi karşıdan gören pozisyondan şutunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.
28. dakikada Titi'nin soldan ceza sahasına ortasında kale alanındaki Borges'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
38. dakikada Alpaslan Öztürk'ün savunmanın arkasına gönderdiği topa Gouffran hareketlendi. Kalesini terk eden Tolgahan Acar, Gouffran'dan önce meşin yuvarlağa sahip olarak tehlikeyi önledi.
45. dakikada Emre Kılınç'ın ceza alanı dışından şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
55. dakikada Gouffran'ın soldan kullandığı kornerde ceza alanında iyi yükselen Titi'nin kafa vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, meşin yuvarlağı güçlükle çıkardı.
60. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Ani gelişen Sivasspor atağında Emre Kılınç, Kadu ile ceza sahasında girdiği ikili mücadelede yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, pozisyonu VAR'dan izleyerek penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Rybalka, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
71. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayı civarından vuruşunda kaleci Beto, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
80. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Uğur Çiftçi'nin soldan ceza alanına ortasında kale önünde iyi yükselen Douglas'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0
87. dakikada Douglas'ın sağdan ceza alanına ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.
Mücadele Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Ndinga (Dk. 82 Medjani), Hakan Arslan, Rybalka, Emre Kılınç, Torje (Dk. 68 Papp), Muhammet Demir (Dk. 74 Kone)
Göztepe: Beto, Berkan Demir, Titi, Alpaslan Öztürk, Kadu, Castro, Gassama (Dk. 76 Yasin Öztekin), Borges (Dk. 81 Poko), Tayfur Bingöl, Gouffran (Dk. 81 Halil Akbunar), Jerome
Goller: Dk. 60 Rybalka (Penaltıdan), Dk. 80 Douglas (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 58 Kadu (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 11 Torje, Dk. 12 Muhammet Demir, Dk. 29 Rybalka (Demir Grup Sivasspor), Dk. 52 Titi, Dk. 60 Castro (Göztepe)
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