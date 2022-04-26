Çay saatlerinin aranan lezzeti: Dereotlu poğaça

Hoş sohbet çayların ve kahvaltı sofraların efsane lezzetlerinden biri poğaçalardır. Peki, bu harika lezzet dereotlu poğaça nasıl yapılır? İşte, derotlu poğaça tarifi ve yapılışına dair tüm detaylar.

DEREOTLU POĞAÇA NASIL YAPILIR? ADIM ADIM DEREOTLU POĞAÇA TARİFİ

1. ADIM: Dereotunu yıkadıktan sonra ince ince doğrayıp bir kâseye alın.

2. ADIM: Yoğuracağımız kabın içine yumurta akı, yoğurt, peynir, dereotu, kabartma tozu ve tuzu katalım.

3. ADIM: Üzerine azar azar un ilave ederek, kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edelim.

4. ADIM: Hamurdan arzu ettiğimiz büyüklükte parçalar kopararak elimizle yuvarlayalım.

5. ADIM: Yağlanmış veya yağlı kâğıt serilmiş fırın tepsimize, aralıklı olarak dizelim.

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6. ADIM: Poğaçalarımızın üzerine yumurta sarısı sürüp (arzu edilirse çörek otu veya Susam) fırına vermeye hazır hale getiririz.

7. ADIM: 180 derecelik önceden ısıtılmış fırınımızda, 15-20 dakika üzerleri kızarana kadar pişirelim.

DEREOTLU POĞAÇA TARİFİMİÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru İçin:

-1 çay bardağı sıvı yağ

-1 çay bardağı yoğurt

-1 çay kaşığı tuz

-1 paket kabartma tozu

-1/2 demet dereotu

-1 adet yumurta

-3 su bardağı un

Üzeri İçin:

-1 adet yumurta sarısı





DEREOTLU POĞAÇA YAPILIŞI

1. Poğaça için gerekli olan tüm malzemeleri bir kapta karıştırın.

2. Unu kontrollü olarak ekleyerek ve yoğurarak ele yapışmayan bir hamur elde edin.

3. Hazırladığınız hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartarak elinizde şekil verin ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine dizin.

4. Üstlerine yumurta sarısı sürün ve önceden sııtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana dek, yaklaşık 25 dakika pişirin.

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5. Fırından alın ve ılık olarak servis edin.

DEREOTLU POĞAÇA PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Dereotlu poğaça tarifini hazırlama süresi 10 dakika, pişirme süresi 25 dakikadır.

DEREOTLU POĞAÇANIN KALORİ DEĞERİ

1 porsiyon dereotlu poğaçanın kalori değeri 234/kcal'dir.

DEREOTLU POĞAÇA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Dereotlu poğaça hazırlarken hamurunun tam kıvamında olması ve iç harcıyla en leziz şekilde bütünleşmesi, poğaçanın tadını etkiler. Dereotlu poğaça yaparken dikkat edilmesi gereken bazı adımlar bulunur.

Dereotlu poğaça yapımında kullanılan malzemelerin oda sıcaklığında olması harcın daha iyi karışıp kabarmasını sağlar.

Tarifte kullanılan un miktarı, unun çeşidine göre değişebilir. Yulaf unu, tam buğday unu ve çavdar unu gibi unlarla hazırlanan tariflerde eklenmesi gereken un miktarı değişkenlik gösterir. Bu nedenle hamur hazırlama aşamasında unun yavaş yavaş eklenmesi gerekir.

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Poğaçaları fırına vermeden önce fırının iyi ısıtılmış olması gerekir. Bu şekilde poğaçaların daha kısa sürede ve daha iyi pişmeleri sağlanır.

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