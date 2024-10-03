"DGS ek tercih ekranı ne zaman açılacak? DGS ek tercih tarihleri belli oldu mu, ne zaman?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2 yıllık ön lisans programlarını 4 yıllık bölümlere tamamlamak isteyen adaylar tercihlerini 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında tamamladı. Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyenler ise ek tercih dönemini beklemeye başladı.

DGS EK TERCİH NE ZAMAN?

DGS ek tercihleri henüz başlamadı. Ancak geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçları 11 Eylül'de açıklanmış ve üniversite kayıtları 14-20 Eylül arasında yapılmıştı. Kayıtların tamamlanmasının ardından ise ek tercih süreci ise 29 Eylül'de alınmaya başlamıştı.

Bu sene de DGS ek tercih döneminin 9 Ekim'de tamamlanacak kayıt sürecinden sonra başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından konuya ilişkin bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek.

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 2-9 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-Devlet Kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 2-7 Ekim 2024 tarihleri arasında (7 Ekim 2024 tarihinde saat 23.59'a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.