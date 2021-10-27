DGS ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? DGS ek tercih sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kayılarını yaptıracak. Sonuçlarını öğrenen adaylar "DGS üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, DGS ek tercih sonuçlarının ardından üniversite kayıları ne zaman başlayacak? DGS üniversite kayıt tarihlerine ilişkin detaylar haberimizde...

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