DGS ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

5-21 Ekim'de tercihleri alınan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.
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Değerli DGS adaylarımız,
15-21 Ekim tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2021-DGS ek yerleştirme sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınıza https://t.co/tfsiOmTm1j‘den ulaşabilirsiniz.
Sonuçlarınızın hayırlı olmasını temenni eder, lisans eğitiminizde başarılar dilerim. #2021DGS pic.twitter.com/nySB1HAGHP
Değerli DGS adaylarımız,
DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
DGS ek yerleştirme ile bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
DGS E-KAYIT NASIL YAPILIR?
E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok... adresi üzerinden 02 - 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.
Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.
E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.
Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.