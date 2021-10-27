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DGS ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

DGS ek tercih sonuçları bugün açıklandı. ÖSYM DGS ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Adaylar DGS ek yerleştirme sonuçlarına göre üniversite kayılarını yaptıracak. Sonuçlarını öğrenen adaylar "DGS üniversite kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, DGS ek tercih sonuçlarının ardından üniversite kayıları ne zaman başlayacak? DGS üniversite kayıt tarihlerine ilişkin detaylar haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
DGS ek tercih sonuçlarına göre üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?
dgs

5-21 Ekim'de tercihleri alınan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçları "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden öğrenebilecek.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

DGS ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

DGS ek yerleştirme ile bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 02 - 05 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

DGS E-KAYIT NASIL YAPILIR?

E-kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok... adresi üzerinden 02 - 03 Kasım 2021 saat 23.59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekmektedir.

E-kayıt işlemlerini başarıyla tamamlayan adayların, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

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