Doğal Taşların Faydaları Nelerdir?

Kızgın kütlenin yalnızca küçük bir kısmı volkanik faaliyet ve lav akışını meydana getirmektedir. Magma genellikle gezegenin alt tabakasındaki yeraltı çatlaklarına akmaktadır. Erimiş kaya ve mineraller kütlesine, kaynayan sular, buhar ve gazlar eşlik etmektedir. Kayalar soğurken bu yarıklarda biriken birçok mineralle birleşme sağlayarak, kristalleri ve değerli taşları oluştururlar. Gelişimlerini milyonlarca yılda tamamlayan değerli taşlar içlerine güçlü elektromanyetik enerji depolarlar. İnsanların üzerindeki etkisi de buna dayanmaktadır.

Doğal Taşlar Nasıl Kullanılır?

Günümüzde 250 değerli taş bulunmaktadır. 36’sı Anadolu topraklarında bulunmaktadır. Türkiye, kuvars ailesi taşlar bakımından zengin bir ülkedir. Pembe kuvars ile radyoaktif ışınlardan korunmanız mümkündür. Teknolojinin de etkisiyle birçok alanda kullanılan değerli taşlar insan vücudundaki kötü enerjiyi yok etmede çalışmalar yapılmıştır. Güzellik salonlarında kullanılan en yaygın olanı jade roller yeşim taşından üretilmiş ve yüz masajında gerginliği aldığı söylenmektedir. Doğal taşlar insan vücudundaki negatif enerji toplar ve bu yüzden düzenli olarak temizlenmesi gerekmektedir.

Jade Roller Ne İşe Yarar?

Jade roller yüz masajındaki tercih edilme sebebi taşla direkt temas olmasıdır. Jade roller yeşim taşından özel olarak üretilmiştir. Yeşim taşı doğası gereği soğuk bir taştır gerçeğini anlamanız için taşı elinize almanız gerekmektedir. Yeşim taşının bileşenlerinde oksijen, kalsiyum, silisyum, demir, magnezyum ve krom bulunmaktadır. Jade roller cildin parlak ve pürüzsüz görünmesini sağlar, Kırışıklıkların ve yüz çizgilerinin azalmasını sağlar, kan akışını hızlandırır, bölgedeki fazla yağların atılmasını sağlar, cildin sıkılaşmasını ve genç görünüm kazandırır.

Jade Roller Nasıl Kullanılır?

Önce Jade roller kuru halde cilde uygulanarak, kan dolaşımı hızlandırılır, cilt dokularının yenilenmesi sağlanır. Daha sonrada bu dinlenmiş cilde krem yada yağ uygulanması önerilmektedir. Göz çevresinde morluk veya kırışıklık varsa aynı işlemi göz çevresi için tekrarlayın. Jade roller Doğal etkisi ise ruha ve bedene huzur vermektedir. Güzellik salonlarında kullanılan diğer değerli ise gua sha taşıdır.

Gua Sha Taşı Nedir?

Gua sha taşı Çin asıllı olup Asyalı kadınların önde gelen güzellik sırlarından bir tanesidir. Gua sha masaj taşı gerçek doğal yeşim taşından tasarlanmış ve özel olarak üretilmiştir. Gua sha taşı kullanırken yapmanız gereken tek şey hafif baskı uygulayarak, yüzünüzde oluşan kırışıklıkları açarak masaj yapabilirsiniz. Bu uygulama kan dolaşımını da hızlandırır. Gua sha masaj taşı kadınların güzellik üzerine sahip olmak istedikleri popüler bir ürün olmuştur. Gua sha taşı için en önemli bölge olarak yüz bölgesini hedef alan yeşim yüz masaj taşı kullanılacak olan doğal yağlar öncesinde çok başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Gua sha taşı aynı jade rollerde olduğu gibi faydalar içermektedir. Gua Sha taşı cildin parlak görünmesini, fazla yağları atmayı, cildin sıkılaşmasını, kan akışını hızlandırır, yüzdeki çizgileri azaltır ve genç görünüm sağlar. Gua sha taşını Düzenli olarak kullanıldığında anti-aging etkisi olduğu bilinmektedir.

Gua Sha Taşı Nasıl Kullanılır?

Yüz bölgesinde, temiz cildinize yüzünüzü gergin tutarak, masaj hareketleri yaparak uygulanmaktadır. Yüz yukarıya doğru çekilerek botoks etkisi yaratılır.