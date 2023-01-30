Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz ve elektrik için Mart ayını işaret ederek indirim gelebileceğini söyledi. Bakan Fatih Dönmez, “Sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 13 ile 16 arasında indirim yapmıştık. 2022 kasım ayından buyana sanayinin kullandığı doğal gazda toplam yüzde 24 ile yüzde 38 oranında bir indirim gerçekleşmiş oldu. Enflasyonda bir düşüşe yol açmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.