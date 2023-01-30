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Doğalgaz elektrik indirimi
Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi"nde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz ve elektrik için Mart ayını işaret ederek indirim gelebileceğini söyledi. Bakan Fatih Dönmez, “Sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 13 ile 16 arasında indirim yapmıştık. 2022 kasım ayından buyana sanayinin kullandığı doğal gazda toplam yüzde 24 ile yüzde 38 oranında bir indirim gerçekleşmiş oldu. Enflasyonda bir düşüşe yol açmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Dönmez şunları söyledi: “Bir diğer indirimde elektrikten geldi biliyorsunuz. Serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 2021 Aralık’ta 4.800 TL/MWh’den 4.200 TL/MWh’ye indirmiştik biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta da yeni bir düzenlemeyle tavan fiyatını 4.200 TL’MWh’den 3650 L’MWh’ye düşürdük. Böylece serbest piyasadan elektrik alan büyük sanayi kuruluşlarımızın maliyetlerinde %15’e kadar bir düşüş olacak. Fiyatlardaki düşüş seyrederse mart ayı içerisinde bir indirim olabilir.”