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Doğalgaza zam mı geldi? Doğalgaza yüzde kaç zam yapıldı?

Doğalgaz zammı son dakika gündemde yer aldı. BOTAŞ'tan yeni yıl ile birlikte zam açıklaması geldi.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), yeni yılla birlikte doğal gaz fiyatlarında değişiklik yapıldığını duyurdu. Peki, doğalgaz zammı ne kadar oldu? Doğalgaza ne kadar zam yapıldı? İşte ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Doğalgaza zam mı geldi? Doğalgaza yüzde kaç zam yapıldı?
doğalgaz zam

Konutlarda kullanılan doğalgaza zam yapıldı. Doğalgaz fiyatlarında yapılan zam oranının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte BOTAŞ'tan yapılan zam açıklaması...

DOĞALGAZ'A NE KADAR ZAM YAPILDI?

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), yeni yılla birlikte doğal gaz fiyatlarında değişiklik yapıldığını duyurdu. Buna göre, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 25, elektrik üretimi için kullanılan gaza yüzde 15 ve elektrik üretimi haricinde kullanılan gaza ise yüzde 50 zam yapıldı.

BOTAŞ, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak yeni gaz fiyatlarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 25, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 15, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 50 oranında artış yapılmıştır." denildi.


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