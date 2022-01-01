Doğalgaza zam mı geldi? Doğalgaza yüzde kaç zam yapıldı?

Konutlarda kullanılan doğalgaza zam yapıldı. Doğalgaz fiyatlarında yapılan zam oranının ne kadar olduğu merak ediliyor. İşte BOTAŞ'tan yapılan zam açıklaması...

DOĞALGAZ'A NE KADAR ZAM YAPILDI?

Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), yeni yılla birlikte doğal gaz fiyatlarında değişiklik yapıldığını duyurdu. Buna göre, konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 25, elektrik üretimi için kullanılan gaza yüzde 15 ve elektrik üretimi haricinde kullanılan gaza ise yüzde 50 zam yapıldı.

BOTAŞ, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak yeni gaz fiyatlarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 25, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 15, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında yüzde 50 oranında artış yapılmıştır." denildi.