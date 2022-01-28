Dolar Ne Kadar? Güncel Döviz Kuru 28 Ocak Cuma İstanbul Ankara Alış Satış

Döviz piyasası ne durumda? Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 13,52’den işlem görüyor. İşte, 26 Ocak güncel döviz kurları…

28 OCAK GÜNCE DÖVİZ KURLARI

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

İSTANBUL Alış Satış Alış Satış

ABD Doları 13,6240 13,6250 13,5860 13,5870

Avro 15,2040 15,2050 15,1520 15,1530

Sterlin 18,2200 18,3120 18,2010 18,2930

İsviçre Frangı 14,6150 14,6890 14,5630 14,6350

ANKARA

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ABD Doları 13,5940 13,6740 13,5560 13,6360

Avro 15,1640 15,2440 15,1120 15,1920

Sterlin 18,1600 18,3700 18,1410 18,3510

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 artışla 2.006,79 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,09 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 2.006,79 puana yükseldi.