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Dolar ne kadar? 29 Aralık canlı dolar fiyatı, son durum

Dolar fiyatları yakından takip ediliyor. Canlı döviz rakamları ve anlık dolar kuru bugün de vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen ekonomiye müdahale uygulamalarının ardından Türk Lirası döviz kuru karşısında değer kazandı. Peki, dolar ne kadar? 29 Aralık dolar fiyatı ne kadar? İşte canlı döviz kuru fiyatları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Dolar ne kadar? 29 Aralık canlı dolar fiyatı, son durum
dolar

Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 12,10’dan işlem görüyor. İşte, 29 Aralık güncel döviz kurları…

DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 12,10 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 11,8277'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 2,3 artışla 12,1040 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,2 değer kazanarak 13,6840'tan, sterlin/TL yüzde 2,1 yükselişle 16,2430'dan satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa paralel 96,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1300'ten alıcı buluyor.

29 ARALIK 2021 GÜNCEL DÖVİZ KURLARI
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