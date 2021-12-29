Dolar ne kadar? 29 Aralık canlı dolar fiyatı, son durum Dolar fiyatları yakından takip ediliyor. Canlı döviz rakamları ve anlık dolar kuru bugün de vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen ekonomiye müdahale uygulamalarının ardından Türk Lirası döviz kuru karşısında değer kazandı. Peki, dolar ne kadar? 29 Aralık dolar fiyatı ne kadar? İşte canlı döviz kuru fiyatları...

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