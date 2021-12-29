Dolar ne kadar? 29 Aralık canlı dolar fiyatı, son durum

Dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum ne? Euro/TL ne kadar? Dolar/TL, 12,10’dan işlem görüyor. İşte, 29 Aralık güncel döviz kurları…
DOLAR NE KADAR?
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 12,10 seviyelerinde işlem görüyor.
Dün, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,3 artışla 11,8277'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 2,3 artışla 12,1040 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 2,2 değer kazanarak 13,6840'tan, sterlin/TL yüzde 2,1 yükselişle 16,2430'dan satılıyor.
Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışa paralel 96,2 seviyesinde dengelenirken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1300'ten alıcı buluyor.