Dolar ne kadar oldu? 26 Ağustos Güncel dolar kuru fiyatları

26 Ağustos 2021 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum merak ediliyor. İşte güncel dolar kuru...
DOLAR NE KADAR OLDU?
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 8,36 seviyelerinden işlem görüyor.
Dün en yüksek 8,4250 ve en düşük 8,3665 seviyelerini gören dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 8,3796'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugün düşüşünü 5'inci işlem güne taşımasının ardından saat 10.50 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 8,3720'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yatay seyirle 9,8700'den, sterlin/TL yüzde 0,2 düşüşle 11,5080'den alıcı buluyor.
Dolar endeksi, dün 92,8-93,2 bandında hareket etmesinin ardından bugün yüzde 0,1'lik artışla 92,9 seviyelerinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi, dün arka arkaya 4'üncü işlem gününü de yükselişle tamamlaması sonrası bugün 1,1770 seviyelerinde yatay hareket ediyor.