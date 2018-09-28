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Dolar ne kadar oldu? Dolarda düşüş sürüyor!

Dün dolar 6,1375'e kadar yükselse de gün içinde 5,9601 ile 17 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi ve günü yüzde 1,6 azalışla 6,0109'dan tamamladı. Peki dolar ne kadar ve dolar neden düşüyor? İşte 28 Eylül dolar kuru

Haber Merkezi AA
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları haberimizde.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları haberimizde.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,17 değer kaybıyla 6,00 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL 0,45 düşüşle 6,9810, sterlin/TL de yüzde 0,32 değer kaybıyla 7,8525'ten alıcı buluyor.

Analistler, dolar/TL'de 6 desteğinin altındaki kapanışların olması durumunda 5,75 seviyesinin gündeme geleceğini, 6,10'un ise direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD'de kişisel harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini söyleyen analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden gelecek haberlerin de gündemin odağında olacağını bildirdi.

DOLAR NE KADAR?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,9880 5,9890

Avro 6,9700 6,9710

Sterlin 7,8070 7,8460

ANKARA

ABD Doları 5,9500 6,0200

Avro 6,9000 6,9900

Sterlin 7,6500 7,8980

Asya borsaları

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan işsizlik oranı ve sanayi üretim verilerinin piyasa beklentileri altında kalmasına karşın dolar/yen paritesinin 113,650 ile Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesi, ihracatçı şirket hisselerine talebi artırdı.

Gelişmeler sonrası Nikkei 225 endeksi, 24.286,10 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günü yüzde 1,4 yükselişle 24.120,04 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 113,4 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 2.791,84 puanı ve en yüksek 2.821,76 puanı görmesi sonrası kapanışa doğru yüzde 1,1 primle 2.821,35 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 36.415,81 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,03 düşüşle 27.706,34 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 gerilemeyle 2.343,07 puanda seyrediyor.

Dolar yükselişine Erdoğan'dan açıklama
Dolar yükselişine Erdoğan'dan açıklama

" Dolar düşer mi, yükselir mi? Dolar ne kadar?" sorularının yanıtı haberimizde. Dolar, tüm tarihin en yüksek seviyesini gördü. Dolarda sert yükseliş ve sert düşüş devam ediyor. Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.80 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro ise 7.46 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıkladığı 'yeni ekonomi modeli' toplantısını takip etti.DOLAR NE KADAR? (18 Eylül 2018)Serbest piyasada dolar 6,3450 liradan, euro ise 7,4290 liradan güne başladı.İstanbul Kapalıçarşı’da 6,3430 liradan alınan dolar 6,3450 liradan, 7,4270 liradan alınan euro ise 7,4290 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 6,2860 liradan, euro ise 7,3550 liradan satılmıştı.DOLAR ALIŞ SATIŞ KURLARIİstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:PERŞEMBE CUMA İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle: İSTANBUL ALIŞ SATIŞABD Doları 6,3570 6,3580Avro 7,4460 7,4470Sterlin 8,3460 8,3840ANKARA ABD Doları 6,3200 6,4000Avro 7,3850 7,4850Sterlin 8,1510 8,4380ERDOĞAN: DOLAR MOLAR BİZİM YOLLARIMIZI KESMEZCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez. Hiç endişe etmeyin. Yastığının altında doları, avrosu altını olan varsa gitsin TL ile bankalarımızda bozdursun bu bir yerli mili mücadeledir" dedi."Çözemeyeceğiz kriz yoktur"Erdoğan, Bayburt'un büyük bir potansiyele sahip olduğunu, doğru bir şekilde değerlendirildiğinde ehram dokumacılığı ve taş işçiliğinin bile tek başına şehri kalkındırmaya yeteceğini vurguladı.Gelecek dönemde Bayburt'un yeni hizmetlerle yatırımlarla geliştirileceğini, kadim tarihe uygun konuma getirileceğini bildiren Erdoğan, spor salonu ve stat yatırımlarının da tamamlanacağını ifade etti."Bizim asıl gündemimiz Bayburt'u kalkındırmaktır, Türkiye'yi büyütmektir, bölgemizdeki kardeşlerimizin acısını dindirmektir." diyen Erdoğan, "Rabbim, bizi ülkemize ve milletimize hizmet yolundan ayırmasın. Bu millet, bu Bayburtlum arkamızda olduğu sürece Allah'ın izni ve yardımıyla üstesinden gelemeyeceğiz mesele, çözemeyeceğimiz kriz, terör örgütü yoktur." değerlendirmesini yaptı.Erdoğan, konuşmasının sonunda 24 Haziran'daki seçimlerde verilen destekten dolayı Bayburtlulara teşekkür etti.ERDOĞAN: EKONOMİK SAVAŞI KAYBETMEYECEĞİZ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yükselen döviz kuru ile "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt’tan başladı. Baksı Müzesi ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler cuma namazı için Ulu Cami’ye gitti. Camide yükselen döviz kuru ile ilgili konuşan Erdoğan, "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" dedi.Video: Başkan Erdoğan: Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğizRUS PARASI DOLAR KARŞISINDA DEĞER KAYBEDİYORABD’den gelen yaptırım haberleriyle Rus rublesi dolar karşısında 3 Ağustos 2016’dan beri en düşük seviyeye geriledi. ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları nedeniyle Rus rublesi dolar karşısındaki düşüşünü bugün de sürdürerek 3 Ağustos 2016’dan beri en düşük seviye olan 67.09’a geriledi. ABD’nin, İngiltere’de eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi nedeniyle Rusya’ya yönelik açıkladığı yeni yaptırımların ardından Rus rublesi dolar karşısında bugün de düşüşünü devam ettiriyor. Rus rublesi dolar karşısında günün ilk yarısında 3 Ağustos 2016’dan beri en düşük seviye olan 67,09’a gerilerken, Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, “Rus rublesinde yaşanan dalgalanmalar, ABD’nin yeni yaptırımlarıyla ilgili. Elimizde söz konusu dalgalanmayı durduracak yeterli enstrümanlar bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı. Moskova Borsası Endeksi (MICEX) de yüzde 1.2 değer kaybederek 2 bin 282 puana gerilerken, RTS endeksi yüzde 2.3 düşüşle 1,072 puana indi.DOLAR SON 14 AYIN EN YÜKSEĞİNDEABD'de yükselişini sürdüren enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın sıkılaştırıcı adımlara devam edeceği beklentilerini artırırken, buna bağlı olarak dolar endeksinin de 14 ayın en yüksek seviyesine çıkmasına neden oldu. Doların, piyasa derinliği yüksek gelişmiş ülke para birimleri sepetine karşı değerini gösteren dolar endeksi, 96,52 ile 28 Haziran 2017'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.ABD'de son zamanlarda açıklanan makroekonomik veriler, ekonomik aktiviteye ilişkin pozitif görünümü desteklerken, enflasyondaki yükselişin devam etmesi de Fed'in faiz artırımını ve bilanço küçültme adımlarını sürdüreceği beklentilerini destekledi.TRUMP'DAN SKANDAL TÜRKİYE PAYLAŞIMIABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye yönelik skandal paylaşımlarına bir yenisini ekleyerek, çelik ve alüminyum için gümrük verilerini vergileri iki katına çıkardığını duyurdu.Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk lirasının ABD doları karşısında hızla düştüğünü" ifade ederek, Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdiğini duyurdu.Trump, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. 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