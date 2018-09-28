Dolar ne kadar oldu? Dolarda düşüş sürüyor!

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla yüzde 0,17 değer kaybıyla 6,00 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL 0,45 düşüşle 6,9810, sterlin/TL de yüzde 0,32 değer kaybıyla 7,8525'ten alıcı buluyor.

Analistler, dolar/TL'de 6 desteğinin altındaki kapanışların olması durumunda 5,75 seviyesinin gündeme geleceğini, 6,10'un ise direnç konumunda izleneceğini kaydetti.

Bugün Avro Bölgesi enflasyonu ve ABD'de kişisel harcamalar başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini söyleyen analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinden gelecek haberlerin de gündemin odağında olacağını bildirdi.

DOLAR NE KADAR?

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 5,9880 5,9890

Avro 6,9700 6,9710

Sterlin 7,8070 7,8460

ANKARA

ABD Doları 5,9500 6,0200

Avro 6,9000 6,9900

Sterlin 7,6500 7,8980

Asya borsaları

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Japonya'da bugün açıklanan işsizlik oranı ve sanayi üretim verilerinin piyasa beklentileri altında kalmasına karşın dolar/yen paritesinin 113,650 ile Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesi, ihracatçı şirket hisselerine talebi artırdı.

Gelişmeler sonrası Nikkei 225 endeksi, 24.286,10 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günü yüzde 1,4 yükselişle 24.120,04 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise 113,4 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, en düşük 2.791,84 puanı ve en yüksek 2.821,76 puanı görmesi sonrası kapanışa doğru yüzde 1,1 primle 2.821,35 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 artışla 36.415,81 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,03 düşüşle 27.706,34 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 gerilemeyle 2.343,07 puanda seyrediyor.