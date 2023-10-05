Dortmund, Almanya'nın en başarılı futbol kulüplerinden biridir. Kulüp, 8 Bundesliga şampiyonluğu, 4 DFB-Pokal şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu kazanmıştır.

Dortmund başarıları

Dortmund'un en başarılı dönemleri 1970'ler ve 2010'lardır. Kulüp, 1970'lerde 3 Bundesliga şampiyonluğu ve 2 DFB-Pokal şampiyonluğu kazanmıştır. 2010'larda ise 5 Bundesliga şampiyonluğu, 4 DFB-Pokal şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupa Galipleri Kupası şampiyonluğu kazanmıştır.

Dortmund'un en ünlü oyuncuları

Dortmund'un en ünlü oyuncuları arasında Jürgen Klopp, Michael Zorc, Lothar Matthäus, Marco Reus, Robert Lewandowski ve Erling Haaland yer almaktadır. Dortmund'un iç saha maçlarına Signal Iduna Park'ta ev sahipliği yapmaktadır. Signal Iduna Park, Almanya'nın en büyük stadyumlarından biridir. Dortmund, Almanya'nın en popüler futbol kulüplerinden biridir. Kulübün yaklaşık 60.000 üyesi bulunmaktadır.

Dortmund'un taraftarları

Dortmund'un taraftarları, dünyanın en tutkulu taraftarlarından biri olarak bilinir. Taraftarlar, maçlarda yaptıkları tezahüratlar ve koreografilerle ünlüdür. Dortmund, Almanya'nın en başarılı ve popüler futbol kulüplerinden biridir. Kulüp, dünyanın dört bir yanından taraftarlara sahiptir.

Dortmund güncel kadrosu

Dortmund'un güncel kadrosu:

Kaleciler:

Gregor Kobel,

Marwin Hitz,

Roman Bürki

Defans:

Nico Schlotterbeck,

Manuel Akanji,

Mats Hummels,

Dan-Axel Zagadou,

Raphael Guerreiro,

Thomas Meunier,

Marin Pongracic,

Marcel Lotka,

Felix Passlack

Orta saha:

Jude Bellingham,

Julian Brandt,

Mahmoud Dahoud,

Emre Can,

Axel Witsel,

Salih Özcan,

Gio Reyna,

Julian Brandt,

Raphael Guerreiro,

Axel Witsel

Forvet:

Erling Haaland,

Karim Adeyemi,

Donyell Malen,

Youssoufa Moukoko,

Thorgan Hazard,

Steffen Tigges

Dortmund'un teknik direktörü: Edin Terzic

Dortmund canlı skorları, maç sonuçları, puan durumu, fikstür







