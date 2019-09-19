2000’li yıllara kadar döviz büroları aracılığıyla yapılan döviz yatırımınları, son yıllarda her eve bilgisayar ve internetin girmesiyle döviz bürolarına gitmeden artık internet üzerinden piyasaların kapandığı cuma gününe kadar 5 gün 24 saat evden veya işyerinden yapılabilmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber sağlanan bu kolaylığın yanında yatırım seçeneği olarak dolar, sterlin ve euro gibi belli başlı dövizlerin yerine artık dünyada kullanılan tüm para birimleri, değerli madenler ve emtialar ile işlem yapmakta mümkün hale gelmiştir.

Döviz işlemleriyle birlikte internetin sağladığı diğer yatırım seçenekleri ve bunların tek çatı altında toplandığı Forex piyasası, bu noktada öne çıkmaktadır. İnternet üzerinden 5 gün 24 saat aracı kurumlar vasıtasıyla döviz bürolarına gitmeden birçok döviz paritesi, değerli maden ve emtialar üzerinden işlem yapılmaktadır. Amerikan doları, Euro, Kanada doları, Avustralya doları, İsviçre frangı, İngiliz sterlini ve Japon Yeni (Majör Para Birimleri) dışında birçok dünya ülkesinin para birimleri forex piyasasında işlem görmektedir. Forex piyasasında işlem yapmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken şeyler vardır. Forex piyasalarında döviz kuru işlemlerinin nasıl yapıldığına dair detaylı bilgiler için

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adresini ziyaret edebilirsiniz.

Döviz Kurlarını Etkileyen Faktörler

Döviz kurlarını etkileyen bir çok detay vardır. Bu faktörlerin bazılarını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ayrıca güncel döviz kuru hakkındaki gelişmeleri youtube üzerinden https://www.youtube.com/channel/UC5KM-2p7_bG1TuX3orTBW9Q sayfasından takip edebilirsiniz.

Arz ve Talep

Döviz kurlarında oluşan dalgalanma, arz ve talep arasında oluşan oranla alakalıdır. Bir ülkenin harcadığı veya ihtiyaç duyduğu dövizlerin, ülkeye giren dövizlerden fazla olması cari açığı oluşturmaktadır. Oluşan cari açık ise, ülke para biriminin değersizleşmesine neden olmaktadır. Unutulmamalıdır ki, talep faktörünün arzı geçtiği noktalarda döviz kurları ülkede ki para birimine karşı yukarı yönlü hareket edecektir.

Faiz Oranlarındaki Yükseliş

Ülkedeki ekonomik dalgalanmaları etkileyecek iç ve dış faktörler nedeniyle (dış politika ve piyasa uyumsuzlukları, iç politik gerilimler, demokrasi, politik tutarsızlıklar, terör ve güvenlik vb.) faiz oranlarında oluşacak pozitif veya negatif yöndeki değişim, yatırımcıların güvenli liman olarak hissettikleri dövizlere olan yönelimlerini etkileyecektir.

Enflasyon Oranlarının Artması

Enflasyon oranlarında oluşacak yükseliş, üreticinin giderlerini artıracağından dolayı yerli malların fiyatlarının artmasına ve tüketicinin ithal mallara yönelmesine neden olacaktır. Bundan dolayı da tüketicinin dövize olan talebini artıracaktır. Döviz kurlarında yaşanacak bir yükseliş ise, yerli ve ithal malların fiyatlarında artışa neden olacaktır. Bundan dolayı da ülkenin para birimi değer kaybederken, döviz fiyatı yükselecektir.

Siyasi Ve Politik Olaylar

Ülkeyi yönetenlerin içeride ve dışarıda izleyeceği politik adımlar, ülke ekonomisi ve döviz kuru üzerinde negatif veya pozitif yönde bir etki yaratmaktadır. İzlenecek politika ve piyasa adımları arasında oluşacak uyumsuzluklar, iç politik gerilimler, demokrasi, izlenen politik adımların tutarsızlığı, terör ve güvenlik, diğer devletlerle oluşturulan ilişkilerin boyutu, hukuk ve adalet sisteminde yaşanan problemler, liyakatsizlik, yapısal reformların ihityaçlara cevap vermemesi gibi nedenlerden dolayı iç ve dış yatırımcıların piyasaya olan güveninin azalması döviz kurlarının artış göstermesine neden olacaktır.

Kamu Borçları

Bir ülkenin iç ve dış borçları kamu borcunu oluşturmaktadır. Dış borçlarının yüksek olması ülkenin dövize olan ihtiyaçını etkileyecektir. Ayrıca dış borcu fazla olan ülkelerde enflasyonda yüksektir ve yabancı yatırımcılar güvenli ortam olmadığından dolayı o ülkelerde yatırım yapmaktan çekinirler. Bu da yerel para biriminin döviz kurları karşısında değer kaybetmesine neden olur.

Sermaye Hareketleri

Hükümetler tarafından iç politikada, uzun vadeli ve yatırım amaçlı olarak atılacak sermaye adımları, ekonomi ve istihdam üzerinde olumlu etkiler meydana getirecektir. Unutulmamalıdır ki, işsizlik oranının düşmesi ve yeni yatırımların artması ülke ekonomisi, enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanmalar üzerinde pozitif yönde etki yaratacaktır.

Döviz Piyasalarında Para Kazanmak

Döviz piyasaları on binlerce yatırımcı tarafından işlem yapılmakta olan bir piyasadır. En çok işlem hacmi forex piyasaları üzerinden gerçekleşse de döviz büroları ve bankalar üzerinden de milyonlarca liralık döviz alış veriş işlemi gerçekleşmektedir.

Döviz alım satım işlemlerinde kazanç sağlayanlar olduğu gibi para kaybedenlerde olmaktadır. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Teknik ve temel analiz bilgisi üst seviyede olmalı ve anlık olarak piyasa takibi yapılmalıdır. Aksi halde döviz alıp satarak zengin olabilir miyim diye sorarken, kendinizi paranızı kaybetmiş bir şekilde bulabilirsiniz. Zengin olmanın farklı yolları için http://mevzuforex.com/zengin-olmak-icin-bunlari-yapin/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.