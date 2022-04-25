Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Bugün ne pişirsem de düğün çorbası tarifi var
YEMEK TARİFLERİ

Bugün ne pişirsem de: 'düğün çorbası' tarifi var

Hem kolay hem de fazlasıyla lezzetli bir tat olan düğün çorbasını bugün iftar sofralarınıza getiriyoruz. Etli veya etsiz yapabileceğiniz, birçok faydası bulunan düğün çorbası tarifini sizler için hazırladık. İşte, düğün çorbası tarifi, malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​ Düğün çorbası tarifi: Düğün çorbası malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Düğün çorbası tarifi

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek ve değişik aroma tadı arayanlar için enfes bir düğün çorbası nasıl yapılır? İşte, düğün çorbası, malzemeleri, püf noktaları ile yapılışı.

DÜĞÜN ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • -500 gram kuzu gerdan eti
  • -6 su bardağı su

Çorbanın terbiyesi için:

  • -2 yemek kaşığı un
  • -1/2 su bardağı yoğurt
  • -1 adet yumurta sarısı
  • -1/2 adet taze sıkılmış limon suyu
  • -1 çay kaşığı tuz

Servisi için:

  • -1 yemek kaşığı tereyağı
  • -1/2 çay kaşığı kırmızı tatlı toz kırmızı biber
  • -1 tatlı kaşığı nane

DÜĞÜN ÇORBASI YAPILIŞI

1. Fazla yağları alınmış, bol suda yıkadığınız kuzu gerdan etini derin bir tencereye yerleştirin. Üzerini geçecek kadar su ilavesiyle kısık ateşte haşlamaya bırakın. Haşlama esnasında tencerenin yüzeyine çıkan köpükleri kevgir yardımıyla alın.

2. Çorbanın terbiyesini hazırlamak için; un, yoğurt, yumurta sarısı ve taze sıkılmış limon suyunu ayrı bir kasede iyice çırpın. Tuz ekleyin.

3. Haşlanmış kuzu gerdan etinin kemiklerini ayıklayın. Haşlanmış etleri uzun ince şeritlere ayırın. Arzuya göre haşlama suyunu ayrı bir tencereye süzün.

4. Hazırladığınız yoğurtlu terbiye karışımını çorba tenceresine yavaş yavaş ekleyip hızlıca karıştırın. Etleri de katıp kısık ateşte, aralarda karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

5. Servisinde kullanmak üzere; tereyağını küçük bir sos tenceresinde eritip kırmızı tatlı toz kırmızı biberi kısık ateşte yakın.

6. Kıvam alan sıcak çorbaya kızgın tereyağını katıp karıştırdıktan sonra servis kaselerine paylaştırın. Kuru nane ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

DÜĞÜN ÇORBASI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Düğün çorbası hazırlama süresi 20 dakika, pişirme süresi 1 saattir.

DÜĞÜN ÇORBASININ KALORİ DEĞERİ

1 porsiyon bir düğün çorbasının kalori değeri 296/kcal'dir.

DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Yoğurtlu ve yumurta sarılı terbiye karışımını, kesilmemesi için sıcak et suyuna azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Kıvam almaya başlayan çorba karışımını dibinin tutmaması için aralarda karıştırarak pişirmeye özen gösterin.

DÜĞÜN ÇORBASI PİŞİRME ÖNERİSİ

Kemikli dana eti kullanabilir, haşladıktan sonra uzun ince parçalara ayırdığınız etleri çorba yapımında kullanabilirsiniz. Arzuya göre çorbaya haşlanmış nohut da ekleyebilirsiniz.

DENEMEK İSTEYENLER İÇİN DİĞER DÜĞÜN ÇORBASI ÇEŞİTLERİ

Her yerde farklı şekilde yapılabilen düğün çorbası kıyma ile de yapılabilmektedir. Kıymalı düğün çorbası sizlerinde sevebileceği oldukça lezzetli bir çorbadır. Sizlerde en kısa sürede bu çorbayı denemelisiniz.

Lezzetine lezzet katmak için düğün çorbanızın içerisine nohut ekleyebilirsiniz. Nohutlu düğün çorbası yapımını merak edenler yazının üzerine tıklayarak tarife ulaşabilirler.

Düğün çorbasının en çok tercih edileni ve en çok sevileni şüphesiz tavuklu düğün çorbasıdır.

Et sevmeyenler ama düğün çorbasını çok sevenler için düğün çorbasını etsiz yapmakta mümkün elbette. Etsiz düğün çorbası da diğer düğün çorbaları kadar lezzetlidir.

Zeytinyağlı yaprak sarma tarifi: Zeytinyağlı yaprak sarma malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
ÖZGÜN
Zeytinyağlı yaprak sarma tarifi: Zeytinyağlı yaprak sarma malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Geleneksel tattan yeni lezzet: Muhallebili kadayıf tatlısı
ÖZGÜN
Geleneksel tattan yeni lezzet: Muhallebili kadayıf tatlısı
Doğan bebeği geri ittiler

Doğan bebeği geri ittiler

'1974 yılından bu yana böyle bir olay yaşanmadı.'
Kilosu bin lira

Kilosu bin lira

Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen ot yok satıyor.
Endişelendiren görüntü

İstanbul'da yeniden görülmeye başlandı.

​Darbecilerle görüşmek isteyen Kılıçdaroğlu tepkiden çekinince ziyaretten vazgeçti.

​Yetkililer anında harekete geçti.

Baskılara dayanamadılar: Elon Musk ile masaya oturacaklar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.