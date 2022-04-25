Bugün ne pişirsem de: 'düğün çorbası' tarifi var

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek ve değişik aroma tadı arayanlar için enfes bir düğün çorbası nasıl yapılır? İşte, düğün çorbası, malzemeleri, püf noktaları ile yapılışı.

DÜĞÜN ÇORBASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-500 gram kuzu gerdan eti

-6 su bardağı su

Çorbanın terbiyesi için:

-2 yemek kaşığı un

-1/2 su bardağı yoğurt

-1 adet yumurta sarısı

-1/2 adet taze sıkılmış limon suyu

-1 çay kaşığı tuz

Servisi için:

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1/2 çay kaşığı kırmızı tatlı toz kırmızı biber

-1 tatlı kaşığı nane

DÜĞÜN ÇORBASI YAPILIŞI

1. Fazla yağları alınmış, bol suda yıkadığınız kuzu gerdan etini derin bir tencereye yerleştirin. Üzerini geçecek kadar su ilavesiyle kısık ateşte haşlamaya bırakın. Haşlama esnasında tencerenin yüzeyine çıkan köpükleri kevgir yardımıyla alın.

2. Çorbanın terbiyesini hazırlamak için; un, yoğurt, yumurta sarısı ve taze sıkılmış limon suyunu ayrı bir kasede iyice çırpın. Tuz ekleyin.

3. Haşlanmış kuzu gerdan etinin kemiklerini ayıklayın. Haşlanmış etleri uzun ince şeritlere ayırın. Arzuya göre haşlama suyunu ayrı bir tencereye süzün.

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4. Hazırladığınız yoğurtlu terbiye karışımını çorba tenceresine yavaş yavaş ekleyip hızlıca karıştırın. Etleri de katıp kısık ateşte, aralarda karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

5. Servisinde kullanmak üzere; tereyağını küçük bir sos tenceresinde eritip kırmızı tatlı toz kırmızı biberi kısık ateşte yakın.

6. Kıvam alan sıcak çorbaya kızgın tereyağını katıp karıştırdıktan sonra servis kaselerine paylaştırın. Kuru nane ilavesiyle sıcak olarak servis edin.

DÜĞÜN ÇORBASI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Düğün çorbası hazırlama süresi 20 dakika, pişirme süresi 1 saattir.

DÜĞÜN ÇORBASININ KALORİ DEĞERİ

1 porsiyon bir düğün çorbasının kalori değeri 296/kcal'dir.

DÜĞÜN ÇORBASI TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Yoğurtlu ve yumurta sarılı terbiye karışımını, kesilmemesi için sıcak et suyuna azar azar ekleyip hızlıca karıştırın. Kıvam almaya başlayan çorba karışımını dibinin tutmaması için aralarda karıştırarak pişirmeye özen gösterin.

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DÜĞÜN ÇORBASI PİŞİRME ÖNERİSİ

Kemikli dana eti kullanabilir, haşladıktan sonra uzun ince parçalara ayırdığınız etleri çorba yapımında kullanabilirsiniz. Arzuya göre çorbaya haşlanmış nohut da ekleyebilirsiniz.

DENEMEK İSTEYENLER İÇİN DİĞER DÜĞÜN ÇORBASI ÇEŞİTLERİ

Her yerde farklı şekilde yapılabilen düğün çorbası kıyma ile de yapılabilmektedir. Kıymalı düğün çorbası sizlerinde sevebileceği oldukça lezzetli bir çorbadır. Sizlerde en kısa sürede bu çorbayı denemelisiniz.

Lezzetine lezzet katmak için düğün çorbanızın içerisine nohut ekleyebilirsiniz. Nohutlu düğün çorbası yapımını merak edenler yazının üzerine tıklayarak tarife ulaşabilirler.

Düğün çorbasının en çok tercih edileni ve en çok sevileni şüphesiz tavuklu düğün çorbasıdır.

Et sevmeyenler ama düğün çorbasını çok sevenler için düğün çorbasını etsiz yapmakta mümkün elbette. Etsiz düğün çorbası da diğer düğün çorbaları kadar lezzetlidir.

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