100 km tamam

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı'nın 9. gününde hudut hattını teröristlerden temizlemeye devam etti. Harekâtın ilk cephesini kapsayan Tel Abyad ile Rasulayn arasındaki 120 kilometrelik bölgenin yaklaşık 100 kilometrelik kısmında hakimiyet sağlandı. M4 karayoluna dek inilen operasyonda alan derinliği yer yer 35 km'yi buluyor. TSK ve SMO son 24 saatte 20'ye yakın köyü PKK'dan kurtarırken toplamda köy sayısı 80'i geçti. Mayın-EYP temizliğinin sürdüğü Tel Abyad ilçe merkezinde her şey hızla normale dönerken, toprağın altı köstebek yuvasına çevrilen Rasulayn'da ise çatışmalar sürüyor. Tünelleri kullanarak yerin üstüne çıkan PKK'lılar SMO savaşçıları tarafından imha ediliyor. Birlikler, örgütün kadın yapılanması YPJ’nin karargahını da ele geçirdi.

Barış Pınarı Harakatı'ndan bir görüntü

ALEVLER YÜKSELDİ

Rasulayn'ın dış mahallelerindeki terör hedeflerine yönelik obüs ve topçu atışları dün gün boyu devam etti. Bomba düşen noktalarda süren yangınlar ve sık sık metrelerce yükseğe çıkan alev topları, örgüt cephaneliklerinin hedef alındığını gözler önüne serdi. Öte yandan Rasulayn doğusundan Irak sınırına dek giden karayolu, operasyonların ikinci safhasına şimdilik geçilmemesinden ötürü halen açık. Bu nedenle terör örgütü, Kamışlı'dan Rasulayn tarafına M4'ü kullanarak cephane taşıyor. TSK'nın hassas biçimde takip ettiği bu konvoyların mühimmat indirdiği aktarım noktası havadan imha edildi.

702 ölü 600 firar

SMO'nun etkisiz hale getirdiği PKK'lı terörist

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SMO'nun etkisiz hale getirdiği PKK'lı terörist

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Sokaklarda çok sayıda PKK’lı cesedi görüntülendi.

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Sokaklarda çok sayıda PKK’lı cesedi görüntülendi.

Harekâtın 9. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 702 olarak açıklandı. 40'ın üzerinde PKK'lı sağ olarak ele geçirilirken güvenlik kaynakları, Barış Pınarı'nın başarısı sayesinde örgütteki moral bozukluğu ve çözülmenin iyice arttığını, bu nedenle daha güneydeki Rakka ve Tabka'da PKK'nın zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiğini kaydediyor. Suriyeli muhalifler ise teröristlerle her cephede göğüs göğüse mücadele veriyor. Sadece dünkü çatışmalarda 18 üyesini şehit veren SMO'nun harekât boyunca kaybı 71'e ulaştı.207 savaşçı ise yaralandı.





Kimyasal sizde var

Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili kirli propaganda yarışına dün İran medyası da katıldı. İran'da çeşitli yayın organları, Türkiye'nin Rasulayn'da kimyasal silah kullandığını iddia etti. Rejimin Suriye’deki katliamlarını Türkiye’ye yüklemeye çalışanların bu oyunu tutmadı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK’nın envanterinde kimyasal silah olmadığının herkes tarafından bilindiğini söyledi. Akar ayrıca, PKK'lı teröristlerin sivillere saldırarak DEAŞ tehdidinin devam ettiği algısı yaratmaya dair hazırlık içinde olduğuna ilişkin istihbarat bilgisi bulunduğunu kaydetti.

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Teröriste kış darbesi

Güvenlik güçleri terör örgütünün kış üslenmesine fırsat vermiyor. İçişleri Bakanlığı, PKK'ya yönelik yürütülen sonbahar-kış operasyonlarında yurt içerisinde 118 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Teröristlerin kullandığı çok sayıda mağara, sığınak ve barınağın imha edildiği operasyon bölgeleri ve ele geçirilen materyaller şöyle sıralandı: Van-Övüncük, Siirt-Herekol, Bingöl-Ortaçanak, Diyarbakır-Görese, Tunceli-Kutu Deresi, Bitlis-Sehi, Hatay-Amanoslar, Muş-Şenyayla, Şırnak-Bestler Dereler ve Faraşin bölgelerinde 130 uzun namlulu silah, 180 el bombası, 17 bin 871 mühimmat, 27 ton 534 kilo patlayıcı madde, 10 roketatar, 232 roketatar mühimmatı ve çok sayıda gıda-yaşam malzemesi.

Nusaybin’e havanlı saldırı

Nusaybin

Mardin'in Nusaybin ilçesine terör örgütü PKK'nın kontrolündeki Suriye topraklarından 4 farklı noktaya havanlı saldırı düzenlendi. Havanlardan biri karakolun yanına düşerken 1 asker hafif yaralandı. Sınır hattındaki Kamışlı ilçesinden atılan havanlardan 3'ü ise boş araziye isabet etti. Karakolun yakınına düşen havan nedeniyle yaralanan Mehmetçik, Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ne ararsan var

PKK'nın bölgedeki en büyük silah deposundan görüntüler

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PKK'nın bölgedeki en büyük silah deposundan görüntüler

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PKK'nın bölgedeki en büyük silah deposundan görüntüler

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PKK'nın bölgedeki en büyük silah deposundan görüntüler

SMO birlikleri Rasulayn'da PKK'nın en büyük silah deposunu buldu. İlçe güneyindeki M4 otoyolu yakınında girilen depoda 100'den fazla uzun menzilli roket, antitank füzeleri, havan mermileri, Doçka mermileri, sandıklar içerisinde binlerce uçak savar mermisi ve 300 adet mayın tarama cihazı ele geçirildi.

Evimizi yakıp kaçtılar

PKK sivillere ait olan evi yaktı.

PKK/YPG'li teröristler, Mehmetçik ve muhaliflerin girdiği Tel Abyad'dan kaçarken ilçe merkezinde sivillere ait pek çok evi yaktı. Kundaklanan evler yaşanamaz hale getirilirken içindeki eşyalar da küle döndü. Evi kundaklanan Tel Abyad'lı bir anne, "Ben yaşlı bir kadınım. 3 kızım var. Allah'tan başka kimsemiz yok. Ne dede, ne amca, ne dayı. Kimsemiz yok. Evden çıktık, geldik ve evimizi bu halde bulduk. Allah yardımcımız olsun. Üzerinde yatacağımız hiçbir şey kalmadı. Kıyafetler yandı. Her şeyimizi yaktılar" dedi. Annesiyle eve birlikte dönen kızı ise "Evimizi PKK yaktı. Evde oturacak bir şeyimiz kalmadı. Komşulardan aldık. Allah onları kahretsin. Allah kurutsun onları" diye konuştu. Yaşananları yorumlayan Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris, Barış Pınarı Harekâtı'nın amacının bölge halkını ayrılıkçı terör örgütlerinden kurtarmak olduğunu belirterek "Savaşımız onurlu Kürt halkına yönelik değil. Kürt halkı bu çetelerden çok çekti" dedi. Harekât sırasında sivillerin hedef alındığına dair iddiaları sert bir dille yalanlayan İdris, "Biz halkımızı ayrılıkçı PYD ve PKK çetelerinden kurtarmak için savaşıyoruz. Suriye Milli Ordusu olarak Arapları, Kürtleri, Türkmenleri ve Suriye halkının Müslüman ve Hristiyan kesimlerini kardeş olarak görüyoruz. Ayrılıkçı çeteler ve onlara destek olan Arap ve diğer ülkelerden iftiralara maruz kalıyoruz. Sivillerin hedef alındığı iddiası kesinlikle yalandır. Sahada savaşı kaybettikleri için yalana başvurarak kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

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Dönüş sürüyor

Siviller Tel Abyad'a geri dönmeye başladı.

13 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye topraklarındaki Tel Abyad ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesinin hemen ardından sivillerin evlerine dönüşü başlamıştı. Geçici olarak güvenli gördükleri bölgelere giden siviller, evlerine geri dönmeye devam ediyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri de evlerine dönen sivillere harekatın amaçlarını anlatarak, güvence veriyor.

Kurtulduk ÖSO askeri ve Suriyeli bir sivil

Rasulayn'da PKK'nın 'canlı kalkan' olarak kullandığı siviller kurtarılıyor. İlçeye yakın bölgede terör örgütünden temizlenen bir köydeki siviller, PKK'nın sivil halkın evlerinden çıkmasına izin vermediğini ve onları 'canlı kalkan' olarak kullandıklarını söyledi. Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından paylaşılan görüntülerde, Liva Şükür el-Şimal Tugayı komutanlarından Yüzbaşı Halil Hayriyye, "YPG/PKK size nasıl davrandı?" diye sorduğu Suriyelilerden şu cevabı alıyor: "Çok kötü. Eşyalarımızı çalıyorlar, boş evlerde bırakıyorlar. Çıkmamıza da izin vermiyorlar. Canlı kalkan olarak kullanacaklardı. Bizi kurtardığınız için teşekkür ederiz." SMO savaşçılarına şükranlarını sunan bölge halkı, onlara sık sık yemek ve su ikram ediyor. Tel Abyad köylerindeki yaşlılar, kendilerini PKK'dan kurtaran muhalifleri alınlarından öpüyor.