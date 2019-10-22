Dünya 125 araç çıktı
BARIŞ PINARI HAREKATI

125 araç çıktı

Milli Savunma Bakanlığı’nda Barış Pınarı Harekatı konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yarbay Şebnem Aktop'un verdiği bilgilere göre, harekat kapsamında şu ana kadar 111 yerleşim merkezi ile bin 500 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Şebnem Aktop
Şebnem Aktop

765 terörist etkisiz hale getirilirken, 40 mayın ve 180 EYP düzeneği tespit edilerek imha edildi. ABD ile varılan mutabakat kapsamında harekatın 5 gün süreliğine durdurulduğunu anımsatan Yarbay Aktop, birliklerin bulundukları bölgelerde teröristlerin çekilmesi, ağır silahların toplanması ve tahkimatların tahrip edilmesi sürecine yönelik keşif ve gözetleme faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

32 TACİZ ATIŞI YAPILDI

TSK’nın tam olarak uyduğu mutabakat, terör örgütü tarafından 32 kez taciz ve ihlal edildi. Terör örgütünün şu ana kadar 125 araçla Haseke istikametine gittiği, ancak araçların içinin görünmemesi için camların kapatıldığını anlatan güvenlik kaynakları, planlı çıkışların sürdüğünü kaydetti. Kaynaklar, tüm bölgedeki silahlı terörist varlığının 15 bine yakın olduğunu, bunların değişik noktalara dağılmış vaziyette olduğunu, liderlerle bir grup teröristin de yine harekatın ilk günlerinde çekildiğini hatırlattı.

MUHARİP GÖZLEM NOKTALARI

Mutabakatın başarılı olması halinde Türkiye’nin gözlem noktalarının, 32 kilometre derinliğindeki M4 Karayolu’nun güneyini kontrol edecek şekilde tesis edileceğini belirten kaynaklar, “Kontrol etmek demek sadece Mehmetçiğin ayak bastığı yer değildir. Oraya konuşlandırdığımız gözetleme ve elimizdeki silahlarla etki altına alabildiğiniz alandır” dedi. Güvenlik kaynakları, buraya tesis edilecek gözlem noktalarının İdlib’deki basit gözlem görevi ile değil muharip görev yapacak şekilde teşkil edileceğini belirtti. Bu yönüyle buradaki gözlem noktalarının Irak kuzeyindeki yapılanmayla benzerlik göstereceği kaydedildi.

130 TERÖRİST ELE GEÇİRİLDİ

  • Hapishaneden çıkarılan 650’ye yakın DEAŞ’lı terörist olduğunu belirten kaynaklar, bölgede halen DEAŞ tehdidinin de sürdüğünü belirtti. Teslim olan terörist sayısının 40’ı geçtiği, 90’a yakın teröristin de yaralı ele geçirildiği bildirildi.

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