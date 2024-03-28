2. Solingen faciası: 31 yıl önceki gibi kundaklamışlar

24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece çıkan yangın eski binanın merdiven boşluğunda başladı. Baca etkisiyle 5 dakika içinde çatıya sıçrayan yangına ilişkin bilirkişi raporunda, ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, buna göre yangının kasten çıkarıldığı sonucuna varıldığı belirtildi. Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yaptığı açıklamada, ellerinde olayla ilgili yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren bir kanıt bulunmadığını ifade etti. Yangında, aynı aileden 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı yaşamını yitirmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.

Son günlerde Avrupa’da yaşayan Türk kökenli vatandaşlara yönelik saldırılar artarken, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu’na yapılan saldırı bardağı taşıran son damla oldu. Saldırıyla ilgili Alman yetkililerle temasa geçen bakanlık yetkilileri, Türk vatandaşları ile diplomatik misyonların güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğuna vurgulayarak, Avrupa’daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade edilmemesini istedi. Saldırıya ilişkin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile de görüşüldü. Saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Avrupa'nın muhtelif ülkelerinde yaşanan şiddet sarmalı PKK'nın ne kadar vahşi bir terör örgütü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.