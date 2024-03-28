2. Solingen faciası: 31 yıl önceki gibi kundaklamışlar

Almanya'nın Solingen kentinde çıkan yangınla ilgili savcılığın hazırladığı ön rapor korkunç gerçeği gözler önüne serdi. Wuppertal Savcılığı, 2’si çocuk 4 Türk kökenli Bulgaristan vatandaşının öldüğü yangının kundaklama sonucu meydana geldiğini açıkladı.
5 DAKİKADA ÇATIYA SIÇRADI
24 Mart'ı 25 Mart'a bağlayan gece çıkan yangın eski binanın merdiven boşluğunda başladı. Baca etkisiyle 5 dakika içinde çatıya sıçrayan yangına ilişkin bilirkişi raporunda, ahşap merdiven boşluğunda bazı kalıntıların bulunduğu, buna göre yangının kasten çıkarıldığı sonucuna varıldığı belirtildi. Wuppertal Savcısı Heribert Kaune-Gebhardt, yaptığı açıklamada, ellerinde olayla ilgili yabancı düşmanlığı saiki olduğunu gösteren bir kanıt bulunmadığını ifade etti. Yangında, aynı aileden 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı yaşamını yitirmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.
Olay 1993'ü hatırlattı
Yaşanan olay, Solingen'de 29 Mayıs 1993'te yaşanan katliamı hatırlattı. Genç ailesinin evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülistan Öztürk (12), Hülya (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti. Olayın failleri yakalanmış ve cezalarını çektikten sonra tahliye edilmişti.
Türk konsolosluğuna saldırdılar
Almanya Hannover'da terör örgütü PKK'ya destek yürüyüşünün ardından 12 kişilik grup konsolosluk binasına geldi. Önceki gece yaşanan olayda, örgüt sempatizanları sert cisimlerle binanın camlarını kırmaya çalıştı. Gelişme üzerine Hannover Başkonsolosu Özge Gül Kaya, Alman makamlarından Başkonsolosluk ve Türk sivil toplum kuruluşlarına ait mekanlarda güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.
TAHRİK EYLEMLERİNE İZİN VERMEYİN
Son günlerde Avrupa’da yaşayan Türk kökenli vatandaşlara yönelik saldırılar artarken, Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğu’na yapılan saldırı bardağı taşıran son damla oldu. Saldırıyla ilgili Alman yetkililerle temasa geçen bakanlık yetkilileri, Türk vatandaşları ile diplomatik misyonların güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğuna vurgulayarak, Avrupa’daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade edilmemesini istedi. Saldırıya ilişkin Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz ile de görüşüldü. Saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, "Avrupa'nın muhtelif ülkelerinde yaşanan şiddet sarmalı PKK'nın ne kadar vahşi bir terör örgütü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.