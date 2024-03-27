Solingen faciasını hatırlattı

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Solingen kentindeki eski bir binada yangın çıktı. 6 saatin sonunda kontrol altına alınabilen yangında 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. 9 kişinin yaralandığı yangının ardından Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu ölen 4 kişinin Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı olduğunu açıkladı.

Tüm yönleriyle araştırılsın

Tüm yönleriyle araştırılsın

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, yangının ardından 1993'te gerçekleşen neonazi saldırısına atıfta bulunarak, yangının Solingen Vahşeti'ni hatırlattığını belirtti. Kılıç, Alman makamlarının olayı acilen aydınlatması gerektiğini vurguladı. 29 Mayıs 1993’te Solingen’de yaşayan Türk kökenli Durmuş ve Mevlüde Genç çiftinin evi neonaziler tarafından kundaklanmış, korkunç olayda sonucu aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirmişti.