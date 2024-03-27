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Dünya

Solingen faciasını hatırlattı

Almanya’nın Solingen kentinde eski bir binanın birinci katında çıkan yangında Bulgaristan vatandaşı ikisi çocuk 4 Türk hayatını kaybetti. Yangın, Neonazilerin 1993’te Genç ailesinin evini kundaklamasıyla yaşanan Solingen faciasını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç olayın acilen aydınlatılmasını istedi.

04:00 - 27/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:25 - 27/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Solingen kentindeki eski bir binada yangın çıktı. 6 saatin sonunda kontrol altına alınabilen yangında 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi. 9 kişinin yaralandığı yangının ardından Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosluğu ölen 4 kişinin Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı olduğunu açıkladı.

Tüm yönleriyle araştırılsın

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, yangının ardından 1993'te gerçekleşen neonazi saldırısına atıfta bulunarak, yangının Solingen Vahşeti'ni hatırlattığını belirtti. Kılıç, Alman makamlarının olayı acilen aydınlatması gerektiğini vurguladı. 29 Mayıs 1993’te Solingen’de yaşayan Türk kökenli Durmuş ve Mevlüde Genç çiftinin evi neonaziler tarafından kundaklanmış, korkunç olayda sonucu aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirmişti.



#Almanya
#Yangın
#Solingen
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