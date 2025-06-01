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250 bin kişi yerinden edildi

250 bin kişi yerinden edildi

04:001/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv.

Filistin resmi haber ajansının (WAFA) verdiği bilgiye göre işgalci İsrail ordusu, Gideon Arabaları ismi altında Gazze’de sürdürdüğü geniş çaplı kara operasyonuna başladığı 19 Ocak’tan beri 250 bin Filistinliyi, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliye Kampı’ndan çıkardı.

WAFA’da yer alan haberde, Cibaliye’den çıkarılan Filistinlilerin “Sığınma Alanları” olarak isimlendirilen bölgelere gönderildiği bildirildi. Öte yandan, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün de Gazze’nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Saldırılarda 60 Filistinli yaşamını yitirirken 284 Filistinli de yaralandı. İsrail’in Gazze’de soykırıma başladığı 7 Ekim 2023’ten beri öldürdüğü Filistinlilerin sayısı ise 54 bin 381’e ulaştı.



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