250 bin kişi yerinden edildi

WAFA’da yer alan haberde, Cibaliye’den çıkarılan Filistinlilerin “Sığınma Alanları” olarak isimlendirilen bölgelere gönderildiği bildirildi. Öte yandan, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, dün de Gazze’nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü. Saldırılarda 60 Filistinli yaşamını yitirirken 284 Filistinli de yaralandı. İsrail’in Gazze’de soykırıma başladığı 7 Ekim 2023’ten beri öldürdüğü Filistinlilerin sayısı ise 54 bin 381’e ulaştı.