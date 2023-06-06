|
Dünya

32. yaşını balıkla kutladı: Dünyanın en yaşlı kedisi

İngiltere'nin en yaşlı kedisi 32. yaş gününü somon balığı ile kutladı. Rosie isimli kedinin dünyanın yaşayan en yaşlı kedisi olabileceği düşünülüyor.

15:27 . 6/06/2023 Salı
Diğer
Rosie isimli kedi 32. yaş gününü somon balığı ile kutladı.

Rosie isimli kedi 32. yaş gününü somon balığı ile kutladı.

İngiltere'nin Norwich şehrinde yaşayan Rosie isimli kedi, somondan yapılmış pastasıyla 32. yaşını kutladı. Sahibi Lila Brissett 71 yaşında ve Rosie doğduğundan beri onunla birlikte. İngiltere, Norwich'ten 71 yaşındaki Lila Brissett, kedisi Rosie'nin 1 Haziran 1991'de doğduğunu ve Perşembe günü 32. yaş gününü yerel bir kedi kafe sahibi tarafından hazırlanan somonlu bir pastayla kutladığını söyledi.

Sürekli uyuyor

Norwich Evening News'e konuşan Brissett, "Somonlu pastanın yarısını çoktan yedi. Öğle vakti uyanıp geri kalanını yemesini bekliyorum. Öğle yemeğine kadar sürekli uyur" dedi. Brissett, Rosie'yi daha yavru bir kediyken sahiplendi ve kedinin veterinere yalnızca iki kez gittiğini söyledi. Bir kez 1991'de kısırlaştırılmak üzere ve ikinci kez yaklaşık beş yıl önce bir kist tedavisi için. Brissett , Rosie'nin yaşayan en yaşlı kedi olarak onaylanması konusunda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için Guinness ile temasa geçtiğini söyledi. Şimdiye kadarki en yaşlı kedi, 6 Ağustos 2005'e kadar yaşayan, 38 yıl 3 günlük olan Austin, Teksas'tan Creme Puff'dı.

#İngiltere
#Lila Brissett
#Rosie
8 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 DGS sınav giriş belgesi erişime açıldı mı?