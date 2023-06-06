32. yaşını balıkla kutladı: Dünyanın en yaşlı kedisi

Norwich Evening News'e konuşan Brissett, "Somonlu pastanın yarısını çoktan yedi. Öğle vakti uyanıp geri kalanını yemesini bekliyorum. Öğle yemeğine kadar sürekli uyur" dedi. Brissett, Rosie'yi daha yavru bir kediyken sahiplendi ve kedinin veterinere yalnızca iki kez gittiğini söyledi. Bir kez 1991'de kısırlaştırılmak üzere ve ikinci kez yaklaşık beş yıl önce bir kist tedavisi için. Brissett , Rosie'nin yaşayan en yaşlı kedi olarak onaylanması konusunda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için Guinness ile temasa geçtiğini söyledi. Şimdiye kadarki en yaşlı kedi, 6 Ağustos 2005'e kadar yaşayan, 38 yıl 3 günlük olan Austin, Teksas'tan Creme Puff'dı.