AB Komisyonu Başkanı Leyen'den Hamas'a kınama: Çok endişeliyim

İsrail, işgal altında tuttuğu bölgelerde masum sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Günlerdir artan şiddet eylemleri yerini savaş uçakları ile saldırılara bıraktı. Söz konusu saldırılarda 31'i çocuk 130 kişi şehit oldu, yüzlerce kişi de yaralandı.

Uluslararası basın ve kuruluşlar, İsrail’in sivilleri hedef alan saldırıları karşısında manipülasyona başvurdu. İsrail’in saldırıları, “meşfu müdafaa” olarak lanse edildi.

Gelişmelere ilişkin Twitter’dan açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Leyen, İsrail'in yol açtığı katliamı görmezden geldi

"Çok endişeliyim"

Leyen, paylaşımında "İsrail ve Gazze'deki durumdan çok endişe duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Hamas'ın saldırılarını kınıyorum"

AB Komisyonu Başkanı, paylaşımının devamında, "Hamas'ın İsrail'e yaptığı gelişigüzel saldırıları kınıyorum. Her iki taraftaki siviller korunmalı." dedi.

"Şiddet sona ermeli" ifadesiyle açıklamasını sonlandıran AB yetkilisi, Brüksel'in Gazzelilere ilişkin tavrını da gözler önüne sermiş oldu.

Très inquiète de la situation en Israël et à Gaza.

Je condamne les attaques indiscriminées du Hamas contre Israël.

Il faut protéger les civils de part et d’autre.

La violence doit cesser. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 14, 2021

Leyen, geçtiğimiz aylarda Türkiye ziyareti sırasında AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaşadığı koltuk krizi ile gündeme gelmişti. Leyen, Ankara’da yaşadıkları için “incindim” ifadelerini kullanmıştı.

