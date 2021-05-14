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Dünya AB Komisyonu Başkanı Leyenden Hamasa kınama Çok endişeliyim
AVRUPA

AB Komisyonu Başkanı Leyen'den Hamas'a kınama: Çok endişeliyim

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kudüs ve Gazze'de yüzlerce insanı katleden İsrail'e destek niteliğinde açıklamalarda bulundu. Hamas'ı kınadığını ifade eden Leyen, "Çok endişeliyim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
AB Komisyonu Başkanı Leyenden Hamasa kınama: Çok endişeliyim
AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen

İsrail, işgal altında tuttuğu bölgelerde masum sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Günlerdir artan şiddet eylemleri yerini savaş uçakları ile saldırılara bıraktı. Söz konusu saldırılarda 31'i çocuk 130 kişi şehit oldu, yüzlerce kişi de yaralandı.

Uluslararası basın ve kuruluşlar, İsrail’in sivilleri hedef alan saldırıları karşısında manipülasyona başvurdu. İsrail’in saldırıları, “meşfu müdafaa” olarak lanse edildi.

Gelişmelere ilişkin Twitter’dan açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Leyen, İsrail'in yol açtığı katliamı görmezden geldi

"Çok endişeliyim"

Leyen, paylaşımında "İsrail ve Gazze'deki durumdan çok endişe duyuyorum" ifadelerini kullandı.

"Hamas'ın saldırılarını kınıyorum"

AB Komisyonu Başkanı, paylaşımının devamında, "Hamas'ın İsrail'e yaptığı gelişigüzel saldırıları kınıyorum. Her iki taraftaki siviller korunmalı." dedi.

"Şiddet sona ermeli" ifadesiyle açıklamasını sonlandıran AB yetkilisi, Brüksel'in Gazzelilere ilişkin tavrını da gözler önüne sermiş oldu.

Leyen, geçtiğimiz aylarda Türkiye ziyareti sırasında AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile yaşadığı koltuk krizi ile gündeme gelmişti. Leyen, Ankara’da yaşadıkları için “incindim” ifadelerini kullanmıştı.

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