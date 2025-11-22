Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
ABD 28 maddelik planı Ukrayna ve AB ülkeleriyle Cenevre'de görüşecek iddiası

ABD 28 maddelik planı Ukrayna ve AB ülkeleriyle Cenevre'de görüşecek iddiası

21:3322/11/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump

ABD basının haberine göre, ABD'li üst düzey isimler Başkan Trump'ın Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik sunduğu 28 maddelik barış planını AB ülkeleriyle Cenevre'de ele alacak. ABD'li yetkili, "Ukraynalılarla, bu anlaşmanın onlar için en iyi anlaşma olması için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu Rusya-Ukrayna barış planının, Cenevre'de pazar günü ABD'li yetkililer ile Ukrayna ve AB ülkelerinden gelen temsilciler arasında yapılacak görüşmelerde ele alınacağı iddia edildi.

Amerikan Axios haber portalının ABD'li yetkililer ile Avrupalı kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'li üst düzey isimler, pazar günü Cenevre'de müzakere masasında olacak.

Buna göre, ABD'den Cenevre'ye gidecek isimler, Ukrayna, Almanya, Fransa ve İngiltere'den toplantıya katılacak temsilcilerle Trump'ın sunduğu Rusya-Ukrayna barış planının detaylarını ele alacak.

Söz konusu görüşmelerin, cuma günü ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki telefon görüşmesinde kararlaştırıldığı belirtildi.

ABD ekibinin, Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığında, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD Kara Kuvvetleri Ordu Sekreteri Dan Driscoll'dan oluşması bekleniyor.

Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili,
"Ukraynalılarla, bu anlaşmanın onlar için en iyi anlaşma olması için çalışmaya devam ediyoruz. Onların pozisyonu hakkında konuşamayız ancak anlaşma, ABD, Ukraynalılar ve Ruslar arasında işbirliği sonucu ortaya çıktı."
ifadelerini kullandı.

Bir diğer ABD'li yetkili de anlaşmanın son halinin orijinal versiyondan biraz farklı olabileceğini, zaten bu yüz yüze müzakereleri de bu detayları netleştirmek amacıyla yaptıklarını belirtti.

Ukrayna'nın ise söz konusu görüşmelere, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ı atadığı belirtildi.

ABD'nin Ukrayna savaşına yönelik barış planı

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek,
"Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum."
ifadesini kullanmıştı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de ABD'nin savaşa son verebilecek
"barış planı"
üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına
"asla ihanet etmeyeceğini"
söylemişti.


#ABD
#Rusya
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklilikte 2008 sonrası işe girenlerde sistem yenileniyor! 9000 yerine 7200 günle emeklilik: Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaş...