Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Trump'tan Zelenski'ye 'Putin gibi' cevap: Anlaşmayı kabul etmek zorunda kalacaksın

Trump'tan Zelenski'ye 'Putin gibi' cevap: Anlaşmayı kabul etmek zorunda kalacaksın

00:2822/11/2025, السبت
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mamdani'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.
Mamdani'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.

ABD, 28 maddelik barış planını Rusya ve Ukrayna'ya sundu. Planı inceleyen Ukrayna lideri Zelenski, maddelerin Rusya'nın çıkarına olacağını ima edip ulusuna seslendi ve "Ya onurumuzu kaybedip kabul edeceğiz, ya da ABD gibi bir müttefiki kaybedeceğiz" dedi. Bu açıklama üzerine konuşan ABD Başkanı Trump, Zelenski'yi üstü kapalı tehdit edip, "Barış planını beğenmek zorunda. Bir noktada kabul etmek zorunda kalacak." diye konuştu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden 20 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtilmişti.

Zelenski'nin de Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.

Zelenski: Ya onurumuzu ya da kilit ortağımızı kaybedeceğiz

Dünya gündeminde geniş yankı uyandıran plana ilişkin konuşan Zelenski, "Şimdi Ukrayna çok zor bir seçimle karşı karşıya kalabilir. Ya onurunu kaybetmek ya da kilit bir ortağı kaybetme riski (var)." yorumunda bulundu.

Bunun üzerine konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Zelenski'ye yönelik tehditvari ifadeler kullandı.

"Zelenski kabul etmek zorunda kalacak"

Beyaz Saray'da ağırladığı New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile basın açıklamasında bulunan Trump, Zelenski'nin 28 maddelik barış planını beğenmek zorunda kalacağını, bir noktada bir şeyi kabul etmek zorunda kalacağını ifade ederek, "Hatırlıyor musunuz Oval Ofis'te, 'Kartlar sende değil’ demiştim." dedi.



#Donald Trump
#Zohran Mamdani
#Volodimir Zelenski
#Barış Planı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
VATANDAŞLIK MAAŞI SON AÇIKLAMALAR: Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL olacak, kimler başvurabilir?