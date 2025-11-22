Trump'tan Zelenski'ye 'Putin gibi' cevap: Anlaşmayı kabul etmek zorunda kalacaksın

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden 20 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtilmişti.

Zelenski'nin de Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.

Zelenski: Ya onurumuzu ya da kilit ortağımızı kaybedeceğiz

Dünya gündeminde geniş yankı uyandıran plana ilişkin konuşan Zelenski, "Şimdi Ukrayna çok zor bir seçimle karşı karşıya kalabilir. Ya onurunu kaybetmek ya da kilit bir ortağı kaybetme riski (var)." yorumunda bulundu.

Bunun üzerine konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Zelenski'ye yönelik tehditvari ifadeler kullandı.

"Zelenski kabul etmek zorunda kalacak"

Beyaz Saray'da ağırladığı New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile basın açıklamasında bulunan Trump, Zelenski'nin 28 maddelik barış planını beğenmek zorunda kalacağını, bir noktada bir şeyi kabul etmek zorunda kalacağını ifade ederek, "Hatırlıyor musunuz Oval Ofis'te, 'Kartlar sende değil’ demiştim." dedi.







