Trump Ukrayna’ya 'barış planı'nı kabul etmesi için mühlet verdi

22:1321/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
IHA
Ukrayna-Rusya Savaşı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik 28 maddelik barış planını kabul etmesi için Ukrayna'ya 27 Kasım'a kadar müddet tanıdı. Trump, "Birçok ‘son tarih’ belirledim fakat işler yolunda gidiyorsa genellikle bu tarihler ertelenir. Ancak (27 Kasım) Perşembe gününün uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sonlandırılması için öne sürülen 28 maddelik barış planını kabul etmesi için Ukrayna’ya 27 Kasım tarihine kadar müddet tanıdığını açıkladı.


ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’ya Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmeye yönelik 28 maddelik barış planını kabul etmesi için son tarih verdi. Trump, katıldığı bir televizyon programında Ukrayna’ya söz konusu barış planını kabul etmesi için 27 Kasım tarihine müddet tanıdığını belirterek,
"Birçok ‘son tarih’ belirledim fakat işler yolunda gidiyorsa genellikle bu tarihler ertelenir. Ancak (27 Kasım) Perşembe gününün uygun bir zaman olduğunu düşünüyorum"
ifadelerini kullandı.

Trump, Ukrayna’nın barış planına ve anlaşma kapsamında toprak kaybetmesine ilişkin endişelerine yönelik,
"Zaten şu an toprak kaybediyorlar. Taraflar arasında geçtiğimiz ay 25 bin kişi hayatını kaybetti. Bu durum kontrolden çıktı. Tam bir kan gölü"
dedi.


