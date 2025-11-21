Yeni Şafak
Putin'den Trump'ın barış planına yeşil ışık: Nihai çözüm için temel dayanak olabilir

20:3521/11/2025, пятница
G: 21/11/2025, пятница
Putin, Trump'ın hazırladığı plana atıfta bulunarak barışa açık kapı bıraktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin barış planına dair teklifin kendilerine ulaştığını ve nihai çözüm için temel dayanak olabileceğini söyledi. Putin, barışçıl bir çözüme hazır olduklarını belirterek, "Plana dair ayrıntıların tartışılması gerekiyor." dedi.

Ukrayna-Rusya savaşını sona erdirmek adına ABD Başkanı Donald Trump tarafından barış planı hazırlanmıştı.

28 maddelik plan Kiev yönetimine sunulurken, konuya ilişkin Rusya'dan da bir açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin barış planına dair teklifin kendilerine ulaştığını ve planın nihai çözüm için temel dayanak olabileceğini ifade etti.

Barışçıl bir çözüme hazır olduklarını belirten Putin, "Plana dair ayrıntıların tartışılması gerekiyor." dedi.



