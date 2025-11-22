Putin: ABD'nin barış planı nihai çözüme temel olabilir

Yeni Şafak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin hazırladığı Ukrayna’da savaşı sona erdirecek barış planının, nihai çözüme temel olabileceğini söyledi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova’da Güvenlik Konseyi üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Putin, toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna ihtilafını bitirmeye yönelik hazırladığı 28 maddelik plana ilişkin açıklamalarda bulundu.


Planın, Trump ile Alaska’da yaptıkları zirveden önce ele alındığına işaret eden Putin, ABD’li yetkililerin bu görüşmeler esnasında Rusya’dan ödünler vermesini ve daha esnek davranmasını talep ettiklerini belirterek, “Alaska’daki müzakerelerde, bazı karmaşık meselelere ve zorluklara karşın yapılan teklifleri kabul ettiğimizi ve esneklik göstermeye hazır olduğumuzu onayladık” ifadelerini kullandı.


Çin, Hindistan, Kuzey Kore, Güney Afrika, Brezilya ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üye devletleri de dahil olmak üzere Küresel Güney'deki ortaklarına konu hakkında bilgi sağladıklarını vurgulayan Putin, herkesin olası bir anlaşmayı desteklediğini söyledi.


Putin, sözlerine şöyle devam etti:

  • “Alaska'daki müzakerelerin ardından ABD tarafında bir duraksama meydana geldiğini görüyoruz. Bu duraksamanın, Ukrayna'nın Başkan Trump tarafından önerilen barış planını geri çevirmesinden kaynaklandığını biliyoruz. Bu nedenle de plan 28 madde olarak güncellendiğini tahmin ediyorum. Bu planın metni elimizde mevcut. Bunu ABD yönetimiyle olan mevcut etkileşim kanallarımız sayesinde elde ettik. Bu planın nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum. Gelgelelim bu metin, bizimle detaylıca görüşülmedi. Bunun nedeni de ABD yönetiminin, Ukrayna tarafını ikna edememesinden ileri geliyor. Ukrayna buna muhalif. Anlaşılan o ki; Ukrayna ve Avrupalı destekçileri, hala Rusya'yı savaş meydanında stratejik bir bozguna uğratma hayali içindeler.”

Putin, Kiev yönetiminin cephedeki mevcut durumdan haberdar olmadığını ifade ederek, “Şayet Kiev, Başkan Trump'ın önerilerini görüşmek istemiyorsa ve bunları geri çeviriyorsa, hem kendileri hem de Avrupalı savaş çığırtkanları, Kupyansk'ta yaşananların, cephenin diğer önemli noktalarında da kaçınılmaz şekilde yaşanacağını kavramalı. Bu, belki arzu ettiğimiz kadar süratli olmayacak ama muhakkak tekrar gerçekleşecek” açıklamasında bulundu.


Ukrayna’daki krizin barışçıl yöntemlerle çözülmesine açık olduklarının altını çizen Putin, “Barış görüşmelerine, meselelerin barışçıl yollarla halledilmesine hazırız. Lakin bu, planın detaylı biçimde görüşülmesini gerektiriyor” dedi.



