Putin: ABD'nin barış planı nihai çözüme temel olabilir

“Alaska'daki müzakerelerin ardından ABD tarafında bir duraksama meydana geldiğini görüyoruz. Bu duraksamanın, Ukrayna'nın Başkan Trump tarafından önerilen barış planını geri çevirmesinden kaynaklandığını biliyoruz. Bu nedenle de plan 28 madde olarak güncellendiğini tahmin ediyorum. Bu planın metni elimizde mevcut. Bunu ABD yönetimiyle olan mevcut etkileşim kanallarımız sayesinde elde ettik. Bu planın nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum. Gelgelelim bu metin, bizimle detaylıca görüşülmedi. Bunun nedeni de ABD yönetiminin, Ukrayna tarafını ikna edememesinden ileri geliyor. Ukrayna buna muhalif. Anlaşılan o ki; Ukrayna ve Avrupalı destekçileri, hala Rusya'yı savaş meydanında stratejik bir bozguna uğratma hayali içindeler.”