Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Başbakanı Li ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Başbakanı Li ile görüştü

12:4119/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Çin Başbakanı Li Qiang ise görüşmede, iki ülke liderinin rehberliğinde yeni dönemde Çin-Rusya stratejik ortaklık ilişkilerinin hızla geliştiğini hatırlattı.
Çin Başbakanı Li Qiang ise görüşmede, iki ülke liderinin rehberliğinde yeni dönemde Çin-Rusya stratejik ortaklık ilişkilerinin hızla geliştiğini hatırlattı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Başbakanı Li Qiang'ın, Moskova’da bir araya geldiği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün başkent Moskova’da Çin Başbakanı Li Qiang ile görüştü. Putin görüşmede, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in güçlü rehberliğinde 15’inci Beş Yıllık Plan’da belirlenen hedeflerine ulaşılacağına, daha büyük ekonomik ve sosyal ilerlemelerin kaydedileceğine inandığını belirtti.


Yeni dönemde Rusya-Çin stratejik ortaklık ilişkilerinin tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurgulayan Putin, Çin ile üst düzey temasları yoğunlaştırmaya, ekonomi, ticaret, enerji, tarım ile altyapı gibi alanlarda iş birliğini genişletmeye ve halklar arasındaki teması artırmaya hazır olduklarını kaydetti. Putin ayrıca bölgede ve dünyada barış ile istikrarı korumak ve ortak kalkınmayı teşvik etmek amacıyla Çin ile Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi çok taraflı platformlarda eş güdüm ile koordinasyonu daha da pekiştireceklerinin altını çizdi.


Çin Başbakanı Li Qiang ise görüşmede, iki ülke liderinin rehberliğinde yeni dönemde Çin-Rusya stratejik ortaklık ilişkilerinin hızla geliştiğini hatırlattı. Bu yıl Şi ile Putin arasında gerçekleşen iki görüşmenin ilişkilerin gelişmesine yön verdiğine dikkati çeken Li, Rusya ile kalkınma stratejilerindeki uyumu güçlendirmeye ve çeşitli alanlarda iş birliğini derinleştirerek daha fazla sonuç elde etmeye istekli olduklarını dile getirdi.


Li, iki toplum arasında karşılıklı anlayışı teşvik etmek ve halklar arası bağları sağlamlaştırmak amacıyla vize muafiyeti gibi politikaların daha iyi bir şekilde hayata geçirilmesinin önemine de değindi.



#Rusya
#Putin
#Çin Başbakanı Li
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Deniz Çatalbaş kimdir?