Doğal mirası korumaya yönelik yeni uygulama: Zarar vermenin bedeli ağır olacak

Denetimlerin temel amacının ziyaretçi güvenliğini sağlamak, doğal mirası korumak ve faaliyetlerin yönetmeliğe uygun yürütülmesini temin etmek olduğunu belirten Güngör, Kapadokya’nın Türkiye’nin en özel doğal miras alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Bizim görevimiz bu eşsiz coğrafyayı gelecek nesillere zarar vermeden aktarmaktır" ifadelerini kullandı.

Güngör, denetimlerin Nevşehir Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Tescil ve Asayiş birimleri, Defterdarlık vergi uzmanları ve diğer kurumlarla iş birliği içinde yürütüldüğünü belirterek, "Ortak amacımız hem güvenliği hem de yasal düzeni korumaktır" dedi.