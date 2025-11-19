Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

Uçağımızın düşüş nedenine ilişkin incelemeler titizlikle yapılıyor.

Kocaeli Dilovası'ndaki yangında vefat eden kardeşlerime Allah'tan Rahmet yakınlarına sabırlar diliyorum.

4 Gurbetçimizin ölümüne ilişkin inceleme titizlikle sürüyor. İki hafta içinde gerçekleşen her iki olayda hatası veya kastı olan kim varsa tespit edilecek, kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır.





Cumhuriyet tarihinin rekoru

TÜİK ekonomimize dair bazı veriler açıkladı. İş gücümüz 35 milyon 568 bine yükseldi. 29 aydır işsizlik oranımız tek hanede seyrediyor. Sürdürülebilir büyüme üzerine gerçekleştirdiğimiz ekonomi programının neticelerini alıyoruz. Geride bıraktığımız son 30 ayın 22'sinde mal ihracatımızı artırdık. 2025 Ekim ayında ihracatımız yüzde 2,3 artarak 24 milyar dolara yükseldi. Ekim itibariyle yıllıklandırılmış ihracatımız 270,3 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.





İhracatçılara destek mesajı

Türk ekonomisinin akıncı beyleri olan ihracatçılarımızı her alanda desteklemeye devam edeceğiz, istişarelerimizi yoğunlaştıracağız.

İhracatçı kuruluşlarımızı, iş insanlarımızı, işçilerimizi emeklerinden ötürü kutluyor, ülkem ve milletim adına kendilerine şükranlarımı sunuyorum.





CHP siyaset değil yalan üretiyor

CHP Genel Başkanı ve yol arkadaşları, siyaset namına sadece yalan üretirken sadece polemik üretirken, iki saatte 23, günde 550 yeni konut üretiyoruz. Bizler iktidar ve ittifak olarak ülkeye hizmet için millete hizmet için, sorunları çözmek için koştururken ana muhalefet cenahı kendi ikballerinin, kendi hırslarının, kendi şahsi hesaplarının peşinde koşuyor. Bizimle yarışacak hizmet, eser yok. Milletin sorunlarına çözüm üretecek vizyon da yok. Bunların yerine bolca küfür, hakaret, siyasi nezaketsizlik var. Aykırı her sesi susturma çabası var. Dün baktım, yine bizi taklit etmişler. Grup toplantısında bir video izletmişler. Tabii ortada tek bir eser ve hizmet olmayınca ellerinde sadece yolsuzluk dosyaları kalıyor. CHP'lilerin yolsuzluk, rüşvet dosyaları üzerine giderlerse video yapacak malzeme bulmada hiç sıkıntı çekmezler. Baklava kutularından para kulelerine kadar onlara en az birkaç sene yetecek malzeme var. Ana muhalefetin bu tükenmişlik sendromundan kurtulmasını temenni ediyorum.





Bu hesap siyasi hokkabazlıkla kapatılamaz

Şebekenin başıyla aralarındaki vekalet ilişkisi zaten biliniyordu. Ancak Sayın Özel şunu unutmasın, biz ne partilerinin içindeki mikro iktidar savaşlarının ne de yüz kızartıcı ithamlarla dolu bu davanın tarafıyız. Bu hesap siyasi hokkabazlıkla, suç bastırmakla kapatılamaz. Bu hesap yargı mensuplarını hedef alarak ta kapatılamaz. Adaleti nalıncı keseri gibi kendinize yontamazsınız. Bu davanın bir numaralı sanığı sizin belediye başkanınız veya başkanlarınız. İhbarcıları da itirafçıları da sizin adamınız. Biz bu davanın hiçbir yerinde yokuz. CHP yönetiminin giderek çirkinleşen, hırçınlaşan üslubunu aziz milletime havale ediyorum. Devletin başı olarak işini yapan, işini doğrulukla yapan, kanunlar ve nizam çerçevesinde cesaretle yapan bütün yargı mensuplarımızın yanındayız. Sizden de bunların oyunlarına asla aldanmamanızı rica ediyorum.





Coğrafyamıza kimse sınır çizemez

Bizim hiçbir ülkenin topraklarında gözümüz yoktur, olamaz. Hiçbir ülkenin içişleri bizi ilgilendirmez. Her ülkenin bağımsızlığına sonsuz derece saygılıyız. Ama bizim gönül coğrafyamıza kimse sınır çizemez. Sınırlarımızı canla, kanla muhafaza edeceğiz.





Bize on yıllar boyunca aynı masalı anlattılar. Neymiş efendim Araplar bizi sırtımızdan vurmuşlar. Dostlarımıza kardeşlerimize sırtlarını döndüler, sermayeyi bile renklerine ayırdılar.





Büyük bir şahlanışın eşiğindeyiz

Kimileri burnunun ucunu göremezken Gazze'yi Kudüs'ü ve çok daha uzakları görüyoruz. Tüm bunları aynı zamanda şunun için de söylüyorum. Türkiye evinin içini düzelttikçe, içeriyi ve içişlerini sağlama aldıkça dışarıda daha rahat hareket etti. Şimdi daha büyük bir şahlanışın eşiğindeyiz. Terörsüz Türkiye süreciyle yarım asırlık bir prangadan kalıcı ve kati olarak kurtaracağız. Atacağımız adımları çok büyük bir titizlikle planlıyoruz. AK Pati ve Cumhur ittifaklı olarak bu samimi gayretin içindeyiz. Terörsüz Türkiye süreci içinde olumlu ilerlemeler kaydettik. DEM Parti heyeti ve grubu aynı şekilde gayet sağduyulu bir tavır içinde oldu..





Bahçeli'nin açıklamaları cesurca

Sayın Devlet Bahçeli de ilk günden itibaren cesur ve yol gösterici açıklamalarıyla sürece eşsiz katkılar sağladı. Sorumluluğumuz çerçevesinde ne gerekiyorsa yerine getirilmesinde asla imtina etmedik. Pek çok sabotajı savuşturduk, pek çok düğümü çözdük. Sürecin selameti açısından yapılması gereken hususlar komisyon üyeleriyle açık yüreklilikle paylaşıldı.





Terör belasından kurtulma vakti çoktan geldi

Şu gerçeğin hepimiz farkındayız. Türkiye'nin sırtında büyük bir belaya dönüşen terör belasından kurtulma vakti çoktan gelmişti. AK Parti ve Cumhur ittifakı olarak ele aldığımız bu süreci menziline ulaştırmak istiyoruz. Samimi temennim odur ki komisyondaki tüm partiler ve üyeler de bizim gibi çok yapıcı bir tutum takınırlar. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz bölge hedeflerimize ulaşacağımızdan hiçbir şüphe duymuyorum. Biz ülkemizin menfaatini her türlü çıkarın üzerinde gören bir kadroyuz. Bu ülke için yeri geldi elimizi yeri geldi tüm gövdemizi taşın altına koyduk Tek bir gayretimiz var Terörsüz Türkiye sürecinde milletimizin böğrüne saplanan hançeri ebediyyen çıkarmak. 86 milyon olarak inşallah bunu hep beraber başaracağız.



