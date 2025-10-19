Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, iki hafta içinde ABD Başkanı Donald Trump ile Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bir araya gelmesi bekleniyor. Rus liderin Budapeşte’ye ulaşabilmesi için açması gereken ciddi diplomatik ve lojistik engeller bulunuyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, ağustos ayında ABD’deki Alaska’nın Anchorage şehrindeki Bşkan Trump ile zirveye katılmak için ABD’den özel izin almıştı. Ancak Rus uçaklarının hala hem ABD hem de Avrupa Birliği’nin (AB) hava sahasından uçması yasak. Bunun için Vladimir Putin, Macaristan’a gidebilmek için bir AB üyesi ülkenin hava sahasını kullanmak amacıyla özel izin alması gerekecek. Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un mal varlıkları, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’ya saldırmasının hemen ardından dondurulmasıyla birlikte tüm Rus uçaklarına AB hava sahası yasağı getirildi.

Rusya lideri hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) “Ukraynalı çocukların yasa dışı sınır dışı edilmesi” gerekçesiyle savaş suçu iddiası bulunuyor. Fakat Macar hükümeti UCM’den çekilme sürecinde olduğu nedeniyle Putin’in ülkeye girişinde engel görmüyor. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Putin’in ülkeye girişini, başarılı görüşmeler yapmasını ve güvenli şekilde dönmesini sağlayacaklarını söyledi. Avrupa Birliği yetkililerin açıklamalarına göre Putin’e yönelik bir seyahat yasağı bulunmuyor, sadece mal varlıkları dondurulmuş durumda. Tüm bu yaşananlarda asıl soru, “Putin, Budapeşte’ye nasıl gidecek?” AB Sözcüsü Anitta Hipper, üye devletlerin bireysel olarak istisna tanıyabileceklerini, ancak bu karar her ülkenin kendi inisiyatifinde olacağını ifade etti. Ukrayna ve Polonya hava sahaları Moskova için kapalı olması nedeniyle Putin’in uçağı Türkiye, ardından Bulgaristan veya Romanya üzerinden Macaristan’a geçmek olduğu düşünülüyor. Alternatif olarak Putin, daha uzun bir yol izleyip Türkiye’den Yunanistan’ın güney kıyılarını dolaşarak Karadağ ve Sırbistan üzerinden Budapeşte’ye ulaşabilir. Bu zirve ise önümüzdeki bahar yapılacak seçimlerde oy kaybı yaşayan Başbakan Viktor Orban için büyük bir siyasi koz olabilir.