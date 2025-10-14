Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Kremlin duyurdu: Putin ve Erdoğan kısa sürede telefon görüşmesi yapabilir

Kremlin duyurdu: Putin ve Erdoğan kısa sürede telefon görüşmesi yapabilir

17:1314/10/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kısa sürede telefon görüşmesi yapabileceği Kremlin tarafından belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir gazetecinin "Erdoğan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş konusunda da yardımcı olabilir mi?" sorusuna "Erdoğan yapabilir" diyerek yanıt vermesinin ardından Kremlin'den bir açıklama geldi.


Kremlin açıklamasında; Ukrayna'daki çözüme ilişkin Erdoğan ve Putin arasında yeni bir telefon görüşmesinin gerçekleşebileceğini söyledi.


YENİ BİR TELEFON GÖRÜŞMESİ GERÇEKLEŞEBİLİR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ve Türkiye’nin şu ana kadar Ukrayna’daki çözüme ilişkin yeni bir görüşme gerçekleştirmediğini belirtti. Peskov, “Henüz bir görüşme olmadı. Ama biliyorsunuz, Putin ve Erdoğan çok hızlı bir şekilde bir telefon görüşmesi yapma konusunda anlaşabilirler” ifadelerini kullandı.


EN SON 7 EKİM'DE GÖRÜŞTÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, en son 7 Ekim'de telefonda görüşmüş ve ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele almışlardı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Türkiye
#Rusya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Borsada en çok hangi spor kulübü kazandırdı? İşte spor kulüplerinin yatırım karnesi