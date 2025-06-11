ABD, Bağdat'taki büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlanıyor

Taraflar bugüne kadar Maskat ve Roma'da toplam 5 tur görüşme yaparken müzakerelerin 15 Haziran'da devam edeceği bildirildi.

Bu gelişmeler yaşanırken ABD, dikkat çeken bir karar aldı.

Bağdat’tan tahliyeye ek olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn ve Kuveyt’teki personel ve aile üyelerinin de ülkelerden ayrılmasına izin verdiği de aktarıldı.