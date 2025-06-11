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ABD, Bağdat'taki büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlanıyor

ABD, Bağdat'taki büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlanıyor

21:4211/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, yaptığı açıklamada "Tüm üsleri menzilimizde" diyerek ABD'yi tehdit etmişti.
İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, yaptığı açıklamada "Tüm üsleri menzilimizde" diyerek ABD'yi tehdit etmişti.

ABD'nin 'bölgesel gerilimler nedeniyle' Bağdat'taki büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi. Vaşington'un bu kararının zamanlaması ise dikkat çekti. İran, nükleer müzakerelerin yeni turu öncesinde Vaşington'a yönelik sert bir uyarı yaparak, bir çatışma durumunda Orta Doğu'daki ABD üslerini hedef alabileceğinin mesajını vermişti. Öte yandan ABD'nin bu kararı İsrail'in gerçekleştirmek istediği İran saldırısının yaklaşıyor olabileceği olarak da yorumlandı.

İran ile ABD arasında nükleer müzakereler sürüyor.

Taraflar bugüne kadar Maskat ve Roma'da toplam 5 tur görüşme yaparken müzakerelerin 15 Haziran'da devam edeceği bildirildi.

Bu gelişmeler yaşanırken ABD, dikkat çeken bir karar aldı.

ABD, Bağdat'taki büyükelçiliğini boşaltacak

ABD'nin 'bölgesel gerilimler nedeniyle' Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan büyükelçiliğini tahliye etmeye hazırlandığı bildirildi.

Bağdat’tan tahliyeye ek olarak ABD Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn ve Kuveyt’teki personel ve aile üyelerinin de ülkelerden ayrılmasına izin verdiği de aktarıldı.

ABD'nin bu kararının nükleer müzakereler sürerken gelmesi ise dikkat çekti.

Vaşington'un büyükelçiliği tahliye kararı, İsrail'in gerçekleştirmek istediği İran saldırısının yaklaşıyor olabileceği olarak yorumlandı.

İran tehdit etmişti: ABD üsleri menzilimizde

İran, nükleer müzakerelerin yeni turu öncesinde bugün Vaşington'a yönelik sert bir uyarı yaparak, bir çatışma durumunda Orta Doğu'daki ABD üslerini hedef alabileceğinin mesajını vermişti.

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade
, "Tüm üsleri menzilimizde" vurgusu yaparak "Tereddüt etmeden hedef alırız." demişti.

Gerilimin büyümesini istemediklerini de vurgulayan Nasırzade, "İnşallah işler o noktaya gelmez ve görüşmeler başarıyla sonuçlanır." ifadelerini kullanmıştı.



#Bağdat
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