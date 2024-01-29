ABD Başkan Yardımcısı Harris ABD üssüne düzenlenen saldırıda İran'ı hedef gösterdi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınlarında Tower 22 adlı ABD üssüne düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı hedef gösterdi. Harris, “Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında İran destekli militan grupların alçakça saldırısı sonucu hayatını kaybeden 3 ABD'li askerin yasını tutuyoruz. Dualarımız onların sevdikleri ve yaralılarla birlikte” dedi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan Tower 22 adlı üsse düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurmuştu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.