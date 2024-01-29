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ABD Başkan Yardımcısı Harris ABD üssüne düzenlenen saldırıda İran'ı hedef gösterdi

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen saldırıda İran'ı hedef göstererek, “Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınlarında İran destekli militan grupların alçakça saldırısı sonucu hayatını kaybeden 3 ABD'li askerin yasını tutuyoruz” dedi.

08:32 - 29/01/2024 Pazartesi
IHA
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris
ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Ürdün'ün kuzeydoğusunda Suriye sınırı yakınlarında Tower 22 adlı ABD üssüne düzenlenen saldırıyla ilgili İran'ı hedef gösterdi. Harris, “Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında İran destekli militan grupların alçakça saldırısı sonucu hayatını kaybeden 3 ABD'li askerin yasını tutuyoruz. Dualarımız onların sevdikleri ve yaralılarla birlikte” dedi.


Saldırıda ölen askerleri ABD Başkanı Biden gibi "vatansever" olarak nitelendiren Harris, “Tüm ulusumuz bu savaşçıları, hizmetlerini ve nihai fedakarlıklarını sonsuza kadar onurlandıracaktır. Başkan Biden'ın da açıkça ifade ettiği üzere terörizmle mücadeleye devam edeceğiz ve tüm sorumlulardan hesap soracağız” dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Ürdün'de Suriye sınırına yakın bir bölgede bulunan Tower 22 adlı üsse düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurmuştu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.




#ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris
#Ürdün
#ABD
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