ABD Başkan Yardımcısı Harris ABD üssüne düzenlenen saldırıda İran'ı hedef gösterdi

Saldırıda ölen askerleri ABD Başkanı Biden gibi "vatansever" olarak nitelendiren Harris, “Tüm ulusumuz bu savaşçıları, hizmetlerini ve nihai fedakarlıklarını sonsuza kadar onurlandıracaktır. Başkan Biden'ın da açıkça ifade ettiği üzere terörizmle mücadeleye devam edeceğiz ve tüm sorumlulardan hesap soracağız” dedi.