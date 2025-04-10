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ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Askeri seçenek gerekirse bunu kullanacağız, İsrail de buna dahil olacak

ABD Başkanı Trump'tan İran açıklaması: Askeri seçenek gerekirse bunu kullanacağız, İsrail de buna dahil olacak

00:0110/04/2025, Perşembe
IHA
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ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşma sağlanamaması halinde İran'a karşı askeri operasyon düzenlenebileceğini belirtti. İran'a karşı askeri seçenek gerekirse bunu kullanacağız, İsrail de buna dahil olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşma sağlanamaması halinde İran'a karşı askeri operasyon düzenlenebileceğini belirtti. İran'a karşı askeri seçenek gerekirse bunu kullanacağız, İsrail de buna dahil olacak.

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