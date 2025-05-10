ABD Başkanı'ndan yeni yol planı: Netanyahu Trump'ı bıktırdı

Gazze’de soykırım yapan, Suriye, Irak, Yemen, Lübnan, İran ve Filistin topraklarına saldırılar düzenleyen ve uluslararası hukuku hiçe sayan terör devleti İsrail ve Başbakan Binyamin Netanyahu yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump’ı bıktırdı. İsrail basını, Trump'ın Netanyahu'ya karşı "hayal kırıklığına uğradığını" ve "sabrının tükendiğini" yazdı. ABD’li yetkililere dayandırılan başka bir haberde İsrail’in Gazze’de ateşkesi kabul etmemesi halinde büyük bir bedel ödeyeceği belirtilirken, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, ABD’nin Yemen'deki Husilerle anlaşma yapmak için "İsrail'den izin almak zorunda olmadıklarını" söyleyerek adeta rest çekti. Reuters ise Ortadoğu turu kapsamında Suudi Arabistan’ı ziyaret edecek Trump’ın, Riyad yönetimine sivil amaçlı nükleer program izni vereceğini ancak Siyonist rejimle normalleşme şartı koşmayacağını bildirdi.





BARDAĞI BU GELİŞMELER TAŞIRDI

Israel Hayom gazetesinden Ariel Kahane, ABD Başkanı'na yakın kaynaklara dayandırarak Trump'ın Netanyahu'ya karşı hayal kırıklığına uğradığını ve Ortadoğu'da onsuz ilerleme kararı verdiğini yazdı. Kahane, Trump'ın Netanyahu ve adamlarının görevden alınan Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz'ı İran'a saldırıya zorlama girişimine öfkelendiğini ve sabrının tükendiğini kaydetti. Trump'ın Netanyahu'nun tutumundan dolayı Ortadoğu'daki hamlelerini onsuz yapacağını belirten Kahane, ABD Başkanı'nın özellikle Suudi Arabistan konusunda önemli kararlar üzerinde çalıştığını kaydetti. Kahane, ABD'nin Yemen'deki Husilerle ateşkese varmasının söz konusu öfkenin ilanı olduğu değerlendirmesinde bulundu.





TEL AVİV’İN HUSİLERLE ANLAŞMADAN HABERİ YOKTU

Walla haber sitesinde, Netanyahu ile Trump arasındaki ilişkiyi değerlendiren Barak Ravid'e göre, Husilerle varılan anlaşma Trump ile Netanyahu arasında ciddi bir koordinasyon ve güven sorunu olduğunu ortaya koydu. Ravid, İsrail'in ABD ile İran arasında yeni bir nükleer anlaşmaya ilişkin müzakereleri etkileme kabiliyetinin artık oldukça sınırlı göründüğünü belirterek Tel Aviv yönetiminin Husilerle yapılan anlaşmanın hiçbir safhasından haberdar olmadığına dikkati çekti. İsrailli yetkililerin "Trump bizi şaşırttı", "Anlaşmayı televizyondan duyduk" gibi ifadeler kullandığına işaret eden Ravid, Netanyahu'nun ABD ile ilişkileri yürütmesi için görevlendirdiği Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in hem İran hem Gazze'ye saldırılar ve insani yardım hem esirler meselesinde başarısız olduğu yorumunu yaptı.





AĞIR BEDEL ÖDERLER

Jerusalem Post’ta yer alan başka bir habere göre üst düzey bir ABD'li yetkili, Tel Aviv hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etmemesi halinde çok ağır bir bedel ödeyeceği konusunda Netanyahu yönetimini uyardı. Haberde ABD'li yetkililer ile Gazze'de tutulan İsrailli rehinelerin aileleri arasında bir toplantı yapıldığı bildirildi. Görüşmede, adı açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkili, İsrail'in ateşkes ve rehine anlaşmasını yenileme müzakerelerindeki tutumunu eleştirerek, ABD'nin İsrail'in katılımı olmadan bile Suudi Arabistan ile bölgesel bir anlaşmaya varacağını belirtti.İsrail'in Haaretz gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın mayıs ayında Ortadoğu’ya yapması beklenen ziyaretten önce ABD'nin İsrail'e, Gazze Şeridi’nde Hamas ile ateşkes anlaşması imzalaması için baskı yaptığını yazdı. Gazete ismini vermediği bir kaynağa dayandırdığı haberinde, "Trump yönetimi, ABD Başkanı'nın bölgeye yapacağı ziyaret öncesinde İsrail'in Hamas'la anlaşmaya varması için yoğun baskı uyguluyor" denildi.





RİYAD’A NÜKLEER ONAYI

Reuters, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a sivil amaçlı nükleer program izni vereceğini buna karşılık İsrail’le normalleşme şartı koşmayacağını bildirdi. Haberde İsrail ile normalleşme karşılığı atılması beklenen adımın jest olarak Riyad yönetimine sunulmasının, ABD-İsrail ilişkilerindeki gerilimi gözler önüne serdiği vurgulandı.





İSRAİL’DEN İZİN ALACAK DEĞİLİZ

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Yemen'deki Husilerle anlaşma yapmak için "İsrail'den izin almak zorunda olmadıklarını" söyledi. İsrail'de yayın yapan Kanal 12'ye verdiği mülakatın yayımlanan ön gösteriminde, ABD Büyükelçisi Huckabee, Husilerin İsrail'e saldırılarında Amerikan vatandaşlarının zarar görmesi halinde harekete geçeceklerini duyurdu. Kanal 12 muhabirinin, "ABD'nin yalnızca Husi füzelerinin Amerikan vatandaşlarını hedef alması halinde müdahil olacağını kastedip etmediği" sorusuna Huckabee, "Bu bizim öncelikli işimizin ne olacağı meselesi" cevabını verdi.





HEGSETH ZİYARETİ İPTAL ETTİ

Öte yandan İsrailli gazeteci Amichai Stein, sosyal medya hesabından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in gelecek hafta İsrail’e yapması planlanan ziyaretinin iptal edildiğini paylaştı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın 13-16 Mayıs tarihlerinde Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edeceğini açıklamıştı.



