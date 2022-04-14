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Dünya ABD teröristleri beslemeye devam ediyor Göreve başlayan CENTCOM komutanı PKKya koştu
ORTADOĞU

ABD teröristleri beslemeye devam ediyor: Göreve başlayan CENTCOM komutanı PKK'ya koştu

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Michael Erik Kurilla, göreve başlamasından 11 gün sonra Suriye'ye gitti. Kurilla, burada terör örgütü YPG/PKK'nın sözde genel komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile görüştü.

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Elif Karahan Yeni Şafak
ABD teröristleri beslemeye devam ediyor: Göreve başlayan CENTCOM komutanı PKKya koştu
CENTCOM Komutanı Kurilla ile terörist Kobani

CENTCOM'un başındaki Orgeneral Kenneth McKenzie, 3 Nisan’da Orgeneral Michael Erik Kurilla'ya devrederek emekli olmuştu.

Kurilla, göreve başlamasından 11 gün sonra Suriye'ye giderek, terör örgütü YPG/PKK'nın sözde genel komutanı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile bir araya geldi.

"BAĞLILIĞINI TEYİT ETTİ"

Terörist Kobani, Kurilla ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"CENTCOM Komutanı Kurilla’yı kabul etmekten onur duyduk. Komutan Kurilla ile IŞİD’e karşı ortak operasyonlar, güvenlik ve bölgesel istikrar konusunda kapsamlı ve verimli bir şekilde fikir alışverişinde bulunduk. CENTCOM’un yeni yönetimi Kuzeydoğu Suriye’de istikrarı korumaya yönelik bağlılığını teyit etti."

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Teröre takviye konvoyu: ABD silah ve mühimmat dolu 150 TIR'ı YPG/PKK'ya gönderdi
FOTOĞRAF 6
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Suriye'de varlık gösteren ABD güçleri, İran'ın Erbil'e düzenlediği füze saldırısının ardından Haseke ve Deyrizor'da bulunan petrol sahalarındaki üslerine takviyeleri artırdı.<br><br>14-15 Mart'ta Irak'ın Suriye sınırındaki El-Velid sınır kapısı üzerinden giriş yapan onlarca TIR'dan oluşan konvoy, Haseke iline bağlı Rümeylan bölgesindeki üsse vardı.
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YPGPKK'nın işgalindeki petrol sahasına ulaşan 150 araçlık iki konvoyda 30'a yakın Humvee tipi zırhlı askeri araçlar, akaryakıt tankeri ve çok sayıda mühimmat yer aldı.<br><br>İran’ın Erbil’e düzenlediği füze saldırısı sonrası ABD güçlerinin Suriye'ye sevkiyatı artırması dikkati çekti.
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DEYRİZOR'DAKİ ABD ÜSSÜ OCAKTA SALDIRILARLA HEDEF ALINMIŞTI<br>​<br>Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde bulunan Ömer Petrol Sahası'nda ABD güçlerinin konuşlandığı bölgenin çevresine 15 Ocak'ta roketle saldırı düzenlenmişti.<br><br>Deyrizor'da İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği Mayadin ilçesinden de 5 Ocak'ta ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası'nın çevresine roketle saldırı yapılmıştı. Olayın ardından ABD güçleri de topçu atışlarıyla Mayadin'i hedef almıştı.
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ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, 4 Ocak'ta Suriye'nin doğusunda ABD askerleri tarafından kullanılan tesise yönelik tehdit oluşturan kısa menzilli füze mevzilerini vurmuştu.<br><br>Koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada, fırlatma mevzilerinin \"Yeşilköy bölgesi yakınlarında tehlike oluşturduğu\" ve meşru müdafaa amacıyla vurulduğu ifade edilmişti.
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Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPGPKK'nın işgalinde bulunurken il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde yer alıyor.<br><br>ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI<br><br>ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.
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Terör örgütü YPGPKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de, Humus Çölü'ndeki El Tanıf Üssü'nün yanı sıra Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde en az 11 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.<br><br>Washington, YPGPKK'lı teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına sürekli takviye gönderiyor.
Teröre takviye konvoyu: ABD silah ve mühimmat dolu 150 TIR'ı YPG/PKK'ya gönderdi
ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki petrol sahalarında bulunan üslerine, Irak toprakları üzerinden 150'ye yakın araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyu gönderdi.

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