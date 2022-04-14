ABD teröristleri beslemeye devam ediyor: Göreve başlayan CENTCOM komutanı PKK'ya koştu

Filistinli gençlerin duygu dolu Aksa yemini: Allah'a yemin olsun ki mübarek Mescid-i Aksa'yı koruyacağız

İşgalci İsrail'in Filistinlilere zulmünün arttığı günlerde Mescidi Aksa etrafında toplanan gençler, Aksa'yı koruyacaklarına yemin ediyor. Filistinli gençler, 'Azim ve yüce olan Allah'a yemin olsun ki, mübarek Mescid-i Aksa'yı koruyacağız. Kanımız, canımız sana feda olsun Ey Aksa.' sözleriyle izleyenlerin tüylerini diken diken ediyor.

